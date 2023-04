Secretamente apaixonada pelo nome do bebê da irmã, mulher decide ‘roubá-lo’

Uma grávida está sendo criticada pela irmã depois de decidir nomear o seu bebê com o mesmo nome escolhido por ela. Apesar da oposição da irmã, ela insiste que gosta do nome há 10 anos e que não irá desistir de utilizá-lo.

Segundo o The Mirror, o caso em questão foi compartilhado no Reddit de forma anônima e desde sua publicação já atraiu diversos comentários.

A mulher, que está grávida de 12 semanas, afirma que irá utilizar o mesmo nome de bebê que sua irmã pretende usar para o filho pois, segundo ela, gostou do nome antes que a irmã sequer pensasse nele como uma possibilidade de escolha.

“Estou com 12 semanas de gestação e acabamos de descobrir que estamos esperando por um menino. Tanto eu quanto meu marido somos pessoas indecisas e decidimos começar a pensar nos nomes desde agora já que nomear uma criança é muita pressão”.

“Depois de conversar, decidimos chamar nosso filho de Ângelo. É um nome que gostamos há anos e escolhemos antes mesmo de termos um bebê a caminho. Estamos juntos há 11 anos, e o nome nos acompanha por oito ou nove anos se não me engano”, revela.

A irmã dela não gostou de saber

Seguindo com seu relato, a jovem conta que sua irmã e ela nunca tiveram um relacionamento agradável, e que isso seguiu claro quando ela apresentou o noivo e seus planos para o primeiro filho do casal.

“Ela conheceu o cara há 1 ano e noivou. Quando fui apresentada a ele ela me pediu para revelar o nome do meu filho e fui surpreendida com um longo discurso sobre como sou proibida de usar esse nome pois será o nome do filho deles em homenagem ao tio do cara”.

“Apesar de tudo, ela ainda é minha irmã e tento ter algum relacionamento com ela, então tentamos pensar e outro nome, mas não parece ser certo”, revela.

“Meu noivo se sente um pouco mal com isso, mas o nome nunca foi um problema antes do noivo dela aparecer! Se eles querem algo exclusivo, então escolham outro nome! Nós não agiríamos assim se tivéssemos outro nome. Desde sempre chamamos nosso filho dessa forma, mas estamos com medo de criar uma confusão”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com a escolha pois ninguém é dono de um nome.

“Sua irmã está errada ao te proibir de usar o nome. Pare de tentar se relacionar com alguém que quer agir de forma horrível com você”, comentou uma pessoa.

“Ninguém é dono de um nome. Na minha turma da primeira série tinham sete alunos com o mesmo nome. Sua família vai sobreviver a dois Ângelos”, finalizou outra.