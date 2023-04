Pai deixa o aniversário de sete anos da filha para assistir a um jogo de futebol

Um pai causou um grande debate na internet depois de deixar o aniversário da filha para assistir a um jogo de futebol com seus amigos. Ao invés de aproveitar os momentos ao lado da filha, ele preferiu tirar um tempo para si mesmo.

Revoltada, a mãe da menina decidiu contar sua história no Mumsnet, e teve o relato compartilhado pelo The Mirror após viralizar no fórum.

“Minha filha faz sete anos amanhã e terá uma festa tranquila que vai durar de 3 a 5 horas. Devemos estar no local às 14:30 para arrumar tudo”.

“Eu costumo trabalhar até as quatro da tarde, então pedi ao meu marido para pegar as coisas e montar a festa com minha filha. Além dela nós temos um filho pequeno com necessidades especiais, então é difícil fazer algumas coisas quando os dois estão por perto”.

“Meu filho vem apresentando problemas de comportamento e costuma atacar a irmã se não for supervisionado”.

O marido deu um jeito de escapar

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a primeira reação do marido foi comemorar o fato de que teria “algumas horas de paz” para jogar futebol com os amigos.

“Eu rebati dizendo que não vou tira o dia de folga para ele apenas curtir a tarde com os amigos. A ideia é sair e aproveitar o dia com as crianças. Ele concordou e não disse mais nada nas últimas semanas”.

“Hoje, antes de sair para trabalhar, ele disse que irá a festa depois do futebol. Eu questionei ele quanto a isso e ele disse que isso já estava certo uma vez que mencionou a escolha. Estou chocada com o egoísmo dele!”

“Preciso decorar o bolo, arrumar o cabelo da minha filha e muitas outras coisas. Eu só queria aproveitar um dia com as crianças, mas agora pareço uma completa bagunça e queria ter um momento para me arrumar também”.

“Ainda tentei dizer a ele que cancelaria a folga no trabalho se ele fosse ao futebol, mas ele disse que sairá cedo de toda forma”, finalizou a mãe.

Para os usuários do Mumsnet, ela está correta em ficar revoltada com a atitude do companheiro.

“Ele está sendo egoísta! Está mostrando claramente quais são suas prioridades”, comentou uma pessoa.

“Parece que ele é um companheiro e um pai terrível”, comentou outra.