Encontro dá errado após mulher sair do restaurante para fazer compras no almoço

Uma mulher viu suas chances de ter um relacionamento serem arruinadas depois que decidiu deixar o restaurante para fazer compras durante um encontro. Ao invés de algo extremamente necessário, ela deixou o local para comprar um item sem o qual “não poderia comer”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Reddit para pedir uma opinião sobre o ocorrido.

Segundo ela, seu acompanhante, Michael, a levou em um restaurante típico polonês e pediu um prato com amostra de diversas iguarias para ela experimentar. No entanto, ela se recusou a experimentar qualquer coisa sem seu molho favorito e decidiu comprar um em uma loja próxima.

“Ontem nós fomos jantar, foi nosso terceiro encontro e ele me levou a um de seus restaurantes preferidos. Era um restaurante polonês pequeno e aconchegante. Pedimos a comida e ele pediu algumas amostrar para eu experimentar um pouco de cada coisa”, conta.

“Eu costumo colocar molho ranch em todos os alimentos. Gosto de como ele acompanha tudo perfeitamente então sempre o uso em minhas refeições. Quando a comida chegou eu pedi pelo molho e o garçom disse que não tinha, oferecendo um creme azedo no lugar. Não era a mesma coisa”, revela.

Ela foi atrás do próprio molho!

Ao se encontrar sem opções, a mulher decidiu pegar sua carteira e comprar o próprio molho em uma loja de conveniência perto do restaurante. No entanto, descobriu que não poderia comer o item dentro do estabelecimento por ser proveniente de outro lugar.

“Michael ficou chocado, mas não falou nada e apenas comeu. A comida era ótima e estávamos aproveitando quando o garçom chegou e disse que eu não poderia comer o molho. Eu tentei argumentar, mas eu levei para o carro e depois voltei”.

“Quando fomos embora, Michael agradeceu pelo nosso encontro, mas disse que minha atitude foi desagradável. Disse a ele que não precisaria fazer isso em qualquer restaurante normal, ele foi embora e eu voltei para meu carro. Minha colega de quarto disse que eu o envergonhei e que nosso relacionamento não vai continuar, mas acho exagerado isso por apenas um condimento!”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela realmente agiu de forma imatura e é compreensível a reação do homem.

“Você agiu errado e o deixou envergonhado em seu restaurante preferido! Além disso, foi imatura ao discutir com o garçom”, comentou uma pessoa.

“Que bom que você deu a ele uma visão clara de suas prioridades para ele conseguir repensar o relacionamento antes do quarto encontro”, finalizou outra.