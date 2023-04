Registro impacta ao mostrar agilidade de onça-pintada ao capturar jacaré no Pantanal; com quase 100 kg

Um registro impacta ao mostrar a agilidade e força de uma onça-pintada ao capturar um jacaré no Pantanal.

O momento foi compartilhado no Instagram pela fotógrafa especializada .

No vídeo, é possível ver o animal capturando a presa, registro feito no Pantanal.

“Uma pequena ação que vi no mês passado enquanto monitorava as onças depois que os incêndios se espalharam por todo o lugar que é tão querido para o meu coração. Este foi o 3º ou 4º dia no rio quando encontramos minha onça favorita de todos os tempos, Patrícia”.

“Já vi muitas coisas legais por lá, mas foi incrível vê-la arrastar esse jacaré de 200 libras para um lugar confortável onde ela pudesse comê-lo. A certa altura ela parou e estava comendo o jacaré a céu aberto”.

“Os jaguares são animais absolutamente incríveis sobre os quais ainda podemos aprender muito mais! Não há um dia que eu não seja grato pelas oportunidades que tive e pelas portas que se abriram ao longo do divertido jogo da vida”, comentou na postagem.

A publicação se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados. Confira registro:

Vídeo capta momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’ no Pantanal

Em outro registro impressionante, um vídeo captou o momento em que ariranhas põem uma onça-pintada ‘para correr’ na mesma região.

O registro, feito próximo do Parque Estadual Encontro das Águas, foi compartilhado no Instagram por @ailton_lara.

“Na época da seca no Pantanal muitos animais se concentram ao longo de rios, baias e lagoas. Por conta da grande biodiversidade de espécies de animais, a atenção fica redobrada pelos mais vulneráveis neste cenário de grande importância ecológica, sendo que um depende do outro para manter o ecossistema equilibrado”.

“Esse vídeo foi feito enquanto eu e alguns turistas estrangeiros navegávamos pelo Rio São Lourenço, próximo ao Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense, região do Porto Jofre”, detalhou na postagem. Confira vídeo: