Spencer Greiner é um pescador e reciclador de resíduos e estava exercendo suas funções quando se deparou com uma câmera no meio da lama. Ele não sabia, mas o objeto estava ali há 13 anos.

“Eu estava apenas caminhando ao longo da margem do rio e indo de um ponto de pesca para o outro”, disse Spencer.

O pescador resolveu então tentar revelar as fotos da câmera, e por incrível que pareça, tudo estava intacto. Ele postou sobre o achado em um grupo local no Facebook.

Holly era uma das pessoas presentes nas fotos e comentou sobre o achado. “Há uma porção de fotos do nosso casamento, como do meu chá de panela. Não é a minha câmera, então talvez seja a câmera de alguma de vocês”.

Enquanto praticava rafting no Colorado, Estados Unidos, Coral Amayi perdeu a câmera no rio e achou que nunca mais teria acesso aos registros do equipamento. A mulher é amiga de Holly, e entre os diversos registros, estava o casamento de sua amiga.

“É muito legal ver as fotos, desbloqueia todas essas memórias depois de muito tempo”, disse a proprietária da câmera perdida.

Veja alguns registros a seguir:

Pescador encontra câmera perdida há 13 anos e fotos impressionam Imagem: reprodução The Washington Post/Coral Amayi

Essa foi a ‘surpresa nojenta’ que família encontrou no sótão de casa após meses morando na residência

Existem surpresas positivas, como no caso da câmera encontrada, e outras nem tão boas assim.

Uma família da cidade de Macclesfield, uma pequena cidade britânica localizada na Inglaterra, teve uma surpresa ao perceber o que habitava no sótão da casa nova que habitam há alguns meses.

“Estávamos aqui há cinco meses, mas nenhum de nós tinha ido lá pois a entrada era por um buraquinho. Não sabíamos que poderíamos entrar”, disse a filha da família, Eve Ault, filha da família, ao The Sun.

Ao explorar o novo cômodo da casa, eles notaram que ele possuía três ninhos de vespas gigantes. “Foi um pouco chocante. Havia esses ninhos que eram pelo menos do tamanho de uma bola gigante , três deles. Eles ocupavam muito espaço porque é um local pequeno”, acrescentou a jovem de 25 anos.

Essa foi a ‘surpresa nojenta’ que família encontrou no sótão de casa após meses morando na residência Imagem: reprodução Meganotícias/The Sun

Para resolver o problema, a família foi um tanto quanto ousada e nada cautelosa. Ao descobrir o preço do serviço de limpeza de pragas na região, eles resolveram remover as vespas com as próprias mãos. Felizmente, tudo ocorreu bem pois encontraram apenas insetos mortos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

