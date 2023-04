Pais são processados por usar o dinheiro da universidade da filha no casamento do filho

Uma jovem ficou completamente revoltada depois de descobrir que o dinheiro guardado para sua faculdade foi utilizado para pagar o casamento luxuoso de seu irmão. Irritada, ela decidiu processar os pais para reaver o dinheiro.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem conta que o dinheiro em questão foi deixado por sua tia-avó como forma de incentivar a educação das mulheres da família.

“Ela morava com seu pai em Londres, onde foi educada e passou a frequentar o ensino superior, se tornando médica”, conta.

“Ela se casou com um britânico e depois eles mudaram para a América. Por conta de seu sucesso, ela financiou a educação de diversas sobrinhas e netas como forma de incentivar uma família que não dá valor a educação das mulheres”.

“Quando ela morreu, deixou dinheiro para todas as parentes que podia, mas quando me formei e fui utilizar o valor para pagar minha formação, descobri que a maioria dele foi utilizado. Quando questionei meus pais, descobri que eles gastaram parte do dinheiro para pagar o casamento luxuoso do meu irmão”.

“Eu então peguei alguns empréstimos estudantis, o restante do dinheiro e me mudei. Fui vista como uma vergonha para minha família, mas não ligo pra isso”, conta a jovem.

Ela decidiu processar os pais

Seguindo com seu relato, a jovem conta que a quantia deixada pela tia era o bastante para ela se formar sem qualquer débito, o que a fez procurar por aconselhamento jurídico para processar os pais e reaver o dinheiro.

“Minha família ficou toda contra mim e me consideram uma traidora por ‘divulgar os negócios da família’ e estar ‘colocando o dinheiro na frente deles’”.

“Meu irmão chegou a se oferecer para pagar minha universidade se eu desistir do processo, mas disse que só faço isso se tiver um contrato, o que o fez ficar irritado por eu não confiar nele. Mas ele aceitou o meu dinheiro para pagar seu casamento!”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão e deve seguir em frente.

“Seus pais não pegaram o dinheiro emprestado, eles roubaram. Espero que você consiga comprovar que o dinheiro era seu”, comentou uma pessoa.

“Seu irmão está errado por tentar te fazer desistir do processo! Se você tem a chance de começar uma vida sem dívidas estudantis, faça o que puder. Sinto muito pela questão envolvendo sua família, mas a cultura em que você foi criada parece ser tóxica”, finalizou outra pessoa.