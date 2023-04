Noiva se desespera ao ter problemas com o vestido quatro dias antes do casamento

Uma noiva se viu em uma situação desesperadora. Faltando apenas alguns dias para seu casamento, a noiva descobriu que seu vestido era longo demais para ela conseguir caminhar até o altar sem alterações. Apesar de identificar os problemas, ela não terá tempo de fazer as modificações necessárias para a peça ficar perfeita.

Segundo o The Mirror, a noiva decidiu compartilhar suas angústias no Mumsnet, com a esperança de encontrar alguém para ajudá-la.

Faltando apenas quatro dias para o casamento, ela tentou encontrar locais para fazer a alteração, mas não conseguiu ter sucesso em sua busca.

“Casarei em uma pequena cerimônia neste fim de semana. Só estaremos presentes eu, meu noivo, e quatro pessoas da nossa família. Vou usar um longo vestido branco que fica bonito, mas é muito longo! Mesmo com o salto alto!”, revela a noiva.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, a noiva revela que não sabe como fazer as alterações necessárias para seu vestido e teme que o casamento esteja em risco por conta disso.

“É tarde demais para alterar e não tenho nenhuma ideia de como manter meu vestido longe do chão para conseguir andar. Tentei pesquisar no Google, mas não achei nada que eu consigo fazer em apenas quatro dias”.

“Não consigo costurar e não posso comprar outro vestido. Estou me sentindo sem saída”, finaliza a noiva.

Para os usuários do fórum, ela pode explicar ao profissional de alteração que é algo simples e rápido de ser feito.

“Se for apenas na frente é algo simples para um local especializado. Eu ligaria para alguns lugares e perguntaria”, comentou uma pessoa.

“Você tentou buscar ajuda em algum grupo local no Facebook?”, comentou outra.

“Tente procurar alguns alfaiates localizados ao seu redor. Já mandei alterar vestidos em alfaiates antes e deu certo”, finalizou uma terceira pessoa.