‘Não tem mais mágica’ afirma criança ao saber a verdade sobre o Coelho da Páscoa

Uma mãe decidiu compartilhar na internet sua reação ao contar para a filha a verdade sobre o Coelho da Páscoa. Preocupada com a forma “dramática” com que a menina reagiu, ela decidiu pedir ajuda para lidar com a situação.

Conforme publicado pelo The Mirror, uma mãe ficou horrorizada diante da reação de sua filha ao saber que o Papai Noel e o Coelho da Páscoa não existem. Segundo ela, a menina afirmou que “não existe mais mágica no mundo”.

Sem se identificar, a mãe usou o Mumsnet para pedir a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

“Tudo começou quando ela questionou a existência do Coelho da Páscoa, já que algumas coisas passaram a não fazer sentido para ela no que diz respeito à caça aos ovos da escola”.

“Nós nunca fizemos nada envolvendo o coelho, mas fizemos caça aos ovos, então disse a ela que são os pais que escondem os ovos para os filhos encontrarem”, conta a mãe.

A situação ficou ainda mais complicada

Seguindo com seu relato, a mãe conta que a filha a princípio ignorou a resposta e achou que os ovos de Páscoa também eram obra do Papai Noel, o que a fez fazer mais perguntas.

“Tentei ser vaga e dizer que temos que acreditar neles para a magia continuar viva. Ela afirmou que não queria ser engana e me perguntou diretamente se o Papai Noel era real”.

“Eu senti que era uma batalha perdida e contei a ela não sabia, mas que os pais são quem compram os presentes de Natal. Isso tudo aconteceu ontem de noite e hoje cedo foi como se o mundo dela tivesse desabado”.

“Ela está chateada e disse que preferia não saber, pois agora sente que não existe mais mágica no mundo. Eu não sei como confortar minha filha”, revela.

Para os usuários do fórum, a mãe deveria ter insistido na mentira, já que a menina tem apenas 6 anos e certamente irá espalhar a notícia para os amigos.

“Sua filha vai contar tudo para os coleguinhas”, comentou uma pessoa.

“Honestamente, acho que seis anos de idade é muito cedo para contar isso. Sua filha é um bebê, sinceramente, não entendo por que você não insistiu na mentira”, comentou outra.

“Você cometeu um erro, nada que possa fazer agora vai mudar isso. Espero que ela guarde segredo, mas acho que ela não vai”, finaliza uma terceira.