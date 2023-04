Mulher se revolta após a mãe de seu ex-marido falar mal dela para sua atual sogra

Uma mulher está completamente revoltada com as atitudes da mãe de seu ex-companheiro. Segundo ela, a mulher está tentando incansavelmente separá-la de seu atual marido e chegou até mesmo a enviar mentiras para sua nova sogra.

Em um relato feito no Reddit, a jovem conta que nunca teve uma boa relação com a mãe de seu ex-companheiro. Ao engravidar aos 19 anos ela ainda assim conseguiu ter um emprego e um carro para dar boas condições para sua filha, mesmo que o pai da menina, mais velho que ela, não tivesse emprego, casa ou carro.

“Ele era mais velho que eu e ainda morava com a mãe, sem ter emprego, carro ou casa própria. Ele contou que sua mãe era abusiva e escondia da família o fato de que ele sofreu uma série de violências quando mais novo. Ele e os irmãos têm mais de 22 anos e ainda moram com a mãe, apegados a ela”.

“Quando minha filha nasceu a mãe dele disse que ela criaria minha bebê por seu ser ‘apenas uma criança’. Eu disse que não, por causa de tudo o que sabia sobre ela, e causei um desastre em meu relacionamento. Ele ficou hostil e agressivo, então criei minha filha sozinha e ele desapareceu por 9 meses depois que ela. Nenhuma ajuda, nada de mensagens e foi isso. Eu me levantei novamente e segui em frente”, conta.

Ela precisou lidar com a mãe do ex!

Seguindo seu relato, a mulher conta que para criar a filha conseguiu um segundo emprego como garçonete e chegou a ser atacada pelo ex por conta disso. Agora, dois anos depois, ela se casou com alguém que assumiu sua filha e passou a apoia-la.

“Estamos bem, seguros e apaixonados. Ele cuida da minha filha de todas as formas possíveis e é o melhor pai e marido do mundo. Nós temos apenas 22 anos, mas temos todo o apoio. Os pais dele me adoram e cuidam da minha filha como se fossem sua neta biológica”.

“Tudo ia bem até que percebi a mãe do meu ex me seguindo no Facebook. Ela encontrou o perfil do meu marido e entrou em contato com a mãe dele dizendo que eu roubei minha filha dela e que sou doida! Ela disse que eu estava trabalhando como stripper e que um dia busquei minha filha durante uma visita e sumi com ela! Depois disse para meu marido não perder tempo querendo construir uma família comigo e minha sogra ficou doida com isso”.

“Eu precisei explicar toda a história para ela e comprovar que era apenas uma garçonete normal. Contei tudo o que a mãe do meu ex fez com seus filhos e minha sogra reconheceu seu erro e se desculpou. Estou arrasada com toda essa história que a mãe do meu ex inventou sobre mim. Não sei como lidar com isso, preciso de conselhos”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve buscar apoio judicial o quanto antes.

“Consiga uma ordem de restrição contra toda a família do seu ex e busque uma forma de tirar todos os direitos parentais dele! Converse com seu marido e sogra sobre tudo o que aconteceu e deixe suas redes sociais privadas”, comentou uma pessoa.

“Vá atrás de uma ordem de restrição contra eles! Sua ex-sogra está te perseguindo”, finalizou outra.