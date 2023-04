Homem é acusado de traição após ser flagrado abraçando a prima

Uma mulher decidiu confrontar o namorado após ver uma foto em que o rapaz aparecia abraçando outra mulher. Sem se preocupar em saber a verdade antes de pedir explicações, ela o acusou de traição, mas na verdade ele estava apenas reencontrando sua prima.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para desabafar sobre o ocorrido e pedir dicas sobre como lidar com a namorada.

“Estamos namorando há 6 meses e ela é uma mulher maravilhosa. Antes do que aconteceu nesse dia nós nunca tivemos uma discussão”, começa.

“Sábado passado eu recebi um telefonema da minha prima dizendo que erava na cidade a trabalho e que passaria por aqui durante a manhã. Ela então me convidou para tomar um café e conversar já que faz tempo que não nos vemos”.

Segundo ele, as coisas esquentaram quando foi buscar sua namorada para jantar na mesma noite, e a encontrou completamente enfurecida o acusando de traição.

“Ela explodiu comigo e começou a me acusar de tê-la traído com outra mulher”, conta o homem incrédulo.

Ela tinha ‘provas’

Sem saber sobre o que a companheira estava falando, o homem pediu por provas e se chocou ao perceber a foto que a namorada tinha em seu celular.

“Eu não sabia o que ela estava falando e ela me mostrou uma foto no celular. Aparentemente uma das amigas dela me viu com minha prima e tirou uma foto de um abraço entre nós dois. Depois enviou para minha namorada pois pensou que eu a estava traindo”.

“Peguei meu telefone e mostrei a ela que estava ligando para minha prima, e assim que ela atendeu pedi que confirmasse que era a mulher que se encontrou comigo naquela manhã”, revela o homem.

“Eu comecei a pensar nisso, ela mesmo me pedindo desculpas não duvidou que eu a estava traindo. Ela não me perguntou ou questionou, apenas explodiu. Não sei o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele deve conversar com a companheira para esclarecer melhor toda a situação.

“Você precisa dizer a ela o quanto isso te magoou. Não importa se alguém já a traiu no passado, ela não tem o direito de te acusar sem ter uma prova concreta”, comentou uma pessoa.

“Vocês precisam ter uma conversa séria e racional sobre tudo o que aconteceu”, finalizou outra pessoa.