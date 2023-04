Homem confunde anúncio de divórcio com piada de 1º de abril e parabeniza o cunhado

Um homem teve uma reação inesperada ao ser comunicado de que seus cunhados estavam se divorciando. Ao invés de oferecer seu apoio, ele acabou tendo um grande ataque de risos ao acreditar que era uma “pegadinha de 1º de abril”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu desabafar no Reddit para buscar ideia de como reverter a situação com seus sogros.

Sem se identificar, ele conta que estranhou ao ser recebido de forma séria pelos familiares e que achou que a reunião de última hora somada a atitude de todos era um forte indicativo de uma pegadinha.

“O irmão da minha esposa contou para a família que está se divorciando de sua esposa após descobrir que ela estava tendo um caso com um amigo próximo da família”.

“A esposa do amigo os pegou juntos quando chegou mais cedo em casa e contou tudo a ele. As famílias têm anos de amizade e moram no mesmo quarteirão sendo que são anos de casamento e quatro filhos da mesma idade”.

“Eu sempre pensei que eram famílias perfeitas, e todos estavam na nossa casa pouco tempo atrás para compartilhar um churrasco”, revela o homem.

Ele não reagiu como o esperado

Após revelar a traição, o homem conta que seu cunhado manifestou o desejo de se divorciar da companheira e afirmou ter convidado todos para conversar sobre como isso pode afetar a estrutura familiar de todos.

“Eu quebrei o silêncio com risadas e palmas dizendo que foi a melhor piada de 1º de abril que eu já vi, mas que não ia cair nessa. Disse que eles deveriam considerar se tornarem atores porque suas performances pareciam perfeitas”.

“Minha sogra, que estava em lágrimas, perdeu a compostura. Meu cunhado balançou a cabeça em negação e a esposa dele me chamou de idiota por não acreditar neles”.

“Estou chocado por ser verdade e provavelmente eu deveria ter ficado quieto, mas ainda sinto como se fosse uma grande armação”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não tem muito o que fazer para sair dessa situação complicada.

“Eu pagaria muito dinheiro para assistir uma reunião de família como essas! Quem faz uma coisa desse tipo? “, comentou uma pessoa.