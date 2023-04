Após ignorar a nora por cinco anos, sogra exige poder acompanhar a gravidez dela

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de se encontrar em um dilema envolvendo sua sogra. Segundo ela, nos últimos cinco anos a sogra nunca se interessou em ter contato com ela, o que pode mudar drasticamente depois que sua gravides for revelada.

Sem se identificar, a jovem conta que desde seu casamento não teve muito contato com a sogra, que não “ligou ou mandou mensagens” para ela uma vez sequer. No entanto, o mesmo não se aplica quando o assunto é o contato da mulher com o filho, que segue existindo normalmente.

“Ela vem me ignorando intencionalmente nos últimos anos. Manda mensagens e liga normalmente para o meu marido, mas me ignora”, conta.

“Minha sogra é religiosa e rígida em seus costumes, para ela, dançar e beber são pecados. Sua família é quieta e passiva, já a minha, bem, venho de uma família italiana. Todos são alegres e barulhentos e no meu casamento bebemos e dançamos a noite toda”.

“Quando dançamos, ela saiu da sala porque se sentiu ofendida e se recusou a fazer a primeira dança com seu filho”. Revela a mulher.

Ela teme que as coisas piorem com a gravidez

Segundo a mulher, seu maior problema é temer que a atitude da sogra se intensifique quando souber que ela e o marido estão esperando seu primeiro filho.

“Quando estou com eles, todas as atenções são direcionadas ao meu marido. Eles me ignoram totalmente e eu me sinto deprimida. Fico melhor quando não os vejo. Agora que descobrimos a gravidez eu tenho medo de falar para eles que estou grávida”, revela.

“O principal motivo é que tenho medo de eles aparecerem e me ignorarem para ficar em cima do meu marido e do bebê, enquanto eu sou deixada de lado. Isso é doloroso para mim!”.

“Queria ter um bom relacionamento com minha sogra, mas ela não se interessa nisso. Finge ser legal comigo, mas me ignora completamente em todo tempo restante mesmo com meu marido pedindo para ela conversar comigo. O que devo fazer?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela deve conversar com o marido sobre o assunto e chegar a um acordo o quanto antes.

“Sua sogra já manifestou interesse em acompanhar o parto? Você deve falar com seu marido sobre o que está acontecendo e garantir que ele entenda seu lado da história.”, comentou uma pessoa.

“Se ela não consegue te respeitar na sua casa, negue pedidos para que eles se hospedem com vocês no futuro. Ficar em hotéis é uma boa. Continue sendo cordial com ela, mas faça sua casa ser seu porto seguro”, finalizou outra.