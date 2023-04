Mulher se irrita com o barulho causado pelos filhos de seu vizinho

Uma mulher decidiu procurar apoio na internet depois de precisar lidar com diversos problemas envolvendo os filhos de seu vizinho. Segundo ela, os barulhos causados pelas crianças são intensos e acabam avançando ao longo da madrugada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu procurar o Reddit para desabafar e pedir ajuda sobre como resolver essa situação.

Sem se identificar, ela conta: “Entendo que as crianças precisam brincar e correr, mas por 10 horas seguidas? Eu não estou inventando isso, preciso de um conselho. Meu vizinho tem dois filhos que não param de correr, quebrar e arrastar móveis o dia inteiro! Eu só desejo cinco minutos de paz sem barulhos altos”, conta.

As pessoas ficaram inconformadas!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que já tentou contato com o proprietário do apartamento em que mora e até mesmo com os vizinhos para chegar a uma solução amigável, mas até o momento não conseguiu.

“Já conversei com o proprietário, já conversei com todo mundo do prédio, só não falei com a polícia ainda! Não sei o que dizer e como agir. As crianças ficam acordadas e fazendo barulho até a 1 da manhã em alguns dias!”, revela.

Leia também: Homem magoa a esposa ao dizer que o filho que eles esperam ‘é feio’

Entre os usuários do Reddit que leram e comentaram a publicação da mulher, muitos compartilharam uma reação de choque ao descobrir que crianças ficam acordadas, e com energia, até de madrugada.

“As crianças geralmente vão dormir entre as 7 e 8 horas da noite! Crianças pequenas fazem isso! Era uma chance para os pais terem paz e sossego, se preparando para o dia seguinte”, comentou uma pessoa.

“Tenho três filhos e não permito que eles façam tanto barulho! Você não pode controlar um bebê, mas crianças com mais de três anos precisam aprender sobre disciplina e rotina”, explicou uma terceira.

Outra pessoa questionou a presença dos pais na casa: “Você chegou a conversar com os pais? Tem certeza que essas crianças estão tendo supervisão adequada?”.