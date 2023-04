Grávida termina relacionamento após namorado discordar do nome do bebê

Uma grávida tomou uma decisão extrema em relação a seu namorado depois que ele se mostrou irredutível a respeito da escolha do nome do filho do casal. Desabafando no Reddit, ela afirma que terminou com o rapaz devido a uma grande discussão envolvendo o nome do bebê.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou que havia terminado com seu ex por conta de uma discussão sobre nomes de bebê depois que o homem a acusou de tentar enganá-lo para registrar o bebê por conta própria.

Apesar do término, eles ainda seguem sem chegar a um acordo sobre o nome da criança, uma vez que o pai quer algo tradicional e a mãe algo moderno.

“Ele mandou uma mensagem perguntando como devemos decidir sobre o nome, e eu disse que poderíamos enviar 2 nomes de nosso agrado e depois decidir”, conta.

“Como eu disse, minhas escolhas são todas regulares e atuais, como Beau, Augustine e Wyatt, ele quer algo como James ou Samuel. Eu sugeri Samuel Beau ou James Wyatt, mas ele quer algo completo e não aceitou nenhum nome dos que sugeri”.

Ela não abre mão de sua escolha

Seguindo com seu relato, a mulher conta que se recusa a abrir mão de escolher ao menos um dos nomes do filho.

“Eu disse a ele que ele vai ter que aturar um dos nomes escolhidos por mim porque ao menos um dos nomes do meu filho será minha escolha, quer ele queira ou não”, finaliza a mãe.

Em pouco tempo, diversas pessoas comentaram na publicação e afirmaram que a mulher está agindo corretamente ao considerar a opinião do ex.

“Você está carregando a criança e não está em um relacionamento. É gentil da sua parte deixá-lo ter uma opinião sobre o nome do bebê”, comentou uma pessoa.

“Wyatt é um nome tradicional, chame seu filho de Wyatt James e dê a ele o nome da sua família”, comentou outra.