Sogra briga com madrinha de casamento e causa grande confusão

Uma madrinha decidiu desabafar no Reddit depois que a sogra de sua melhor amiga comprou uma grande briga com ela. Segundo a jovem, tudo aconteceu porque o casamento foi adiantado em mais de um ano e meio.

Sem se identificar, a madrinha conta que o casamento de sua melhor amiga estava sendo planejado para acontecer dentro de dois anos, porém, sem explicações, o casamento foi adiantado para 2 meses a contar da data em que começou a ser planejado.

“Eu estava me mudando e começando um novo emprego, então tentei dar o meu melhor para acompanhar as provas de vestidos e tudo mais que uma madrinha deve fazer. A sogra da minha amiga estava sempre junto e pagava por tudo, então minha amiga não teve nenhuma escolha sobre os detalhes do seu grande dia”.

“Inicialmente ela queria um casamento simples e pequeno, algo no quintal de sua casa, mas a sogra insistiu que o filho dela não casaria no quintal”, conta a madrinha.

Elas entraram em uma grande discussão

Seguindo seu relato, a jovem conta que tudo ia bem até que a sogra de sua amiga começou a enviar diversas mensagens de texto questionando ela sobre sua presença nas provas e sobre seu presente para os noivos, afirmando que deveria “aprovar” a escolha de todos.

“Eu não consegui ir ao ensaio de casamento por conta do meu novo emprego e todos estavam cientes disso, mas a sogra da minha amiga ficou magoada e disse que eu não deveria ter aceitado o emprego sabendo que era madrinha do casamento!”.

“Fiquei revoltada e disse a ela que o casamento deveria acontecer em 2 anos, não em 2 meses e que isso não me faria parar minha vida! Minha amiga pediu para me acalmar e eu me acalmei. Depois fiquei sabendo que o irmão do noivo seria enviado para o serviço militar em 3 meses e que poderia não voltar. Por isso decidiram adiantar o casamento para ele poder participar”.

“No final, não foi um casamento agradável e eu me senti mal pela minha amiga pois queria que o marido a defendesse diante das atitudes de sua mãe, mas ele é o típico filhinho da mamãe”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, isso é apenas uma amostra do que a sogra fará com a vida do casal.

“Sinto muito pela sua amiga! Ela não terá um casamento divertido com a sogra entre eles”, comentou uma pessoa.

“Certifique-se de estar por perto para apoiar sua amiga quando ela precisar”, finalizou outra.