Criança de 6 anos sugere oração antes do jantar, mas tio não cristão diz que “nem todos rezam”

Um homem usou o Reddit para contar sobre um episódio vivido na casa de uma de suas primas. Por meio do usuário u/Runnnn na plataforma, ele contou que tudo começou momentos antes de o jantar acontecer. Segundo o autor, ele disse à sobrinha de seis anos que nem todo mundo é religioso, após a criança sugerir oração na mesa.

“Fui em um jantar na casa de um familiar. Minha sobrinha estava lá e alertou que precisávamos orar antes de comer. Eu disse que nem todo mundo reza, então ela contou que sua mãe falou que se você não rezar, vai para o inferno”, iniciou o relato.

“Falei sobre não acreditar em nada disso e que outras pessoas têm crenças diferentes. Não há problema em acreditar em algo, mas não há problema em tentar forçá-lo a outras pessoas. Agora sua mãe está com raiva de mim por eu ter contado isso a ela”, disse.

Leia mais um relato:

Apoio na web

De acordo com o autor do relato, ele afirmou não ter imposto sua opinião sobre a criança, mas quis explicar que existem outras crenças por aí. “Concordo que se alguém não acredita no que acreditamos: Eternidade no Inferno é uma coisa terrível de se ensinar a uma criança”, finalizou.

Após pedir opinião dos internautas sobre seu posicionamento, o homem recebeu apoio dos redditors na plataforma.

“Claro que alguém que ameaça alguém com o inferno vai ficar com raiva de você por dizer que ele não existe. Este pai terrível não tem outra maneira de controlar seu filho. E sim, a criança merece saber da realidade. Dito isso, é importante que você pise com calma aqui para continuar sendo uma boa influência na vida dessa criança. Se você for expulso da vida dela, você não pode fazer isso”, aconselhou um internauta. Seu comentário chegou a 10 mil votos na rede social.