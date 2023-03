Tia aponta comportamentos ruins da sobrinha e é criticada pela mãe da criança

Uma mulher está sendo criticada por seus parentes depois de revelar os motivos pelos quais sua sobrinha não é convidada para festas infantis. Segundo desabafo feito por ela no Reddit, a mãe da menina não aceitou seus comentários.

Sem se identificar, a mulher conta que a filha de sua irmã e sua filha tem um ano de diferença, então são constantemente comparadas.

“A filha dela, a qual vou chamar de Gemma, tem 9 anos e problemas comportamentais desde muito nova. Ela tem acesso de raivas e vandaliza qualquer coisa que conseguir pegar. Depois começou a demonstrar falta de educação e comportamentos destrutivos que a tornam insuportável”.

“Quando estávamos na casa dos nossos pais, meu padrasto comentou que minha filha, Serena, fará aniversário em alguns dias e combinou com 4 amiguinhas da escola de passar um dia fazendo compras e depois ter uma festa do pijama. Na mesma hora minha irmã perguntou se sua filha seria convidada, e eu disse que não pois seria apenas uma festa pequena para as 4 amigas”.

“Ela me acusou de ensinar minha filha a excluir as pessoas, ao que eu respondi que isso não era exclusão uma vez que as nossas filhas não se dão bem”, conta a mulher.

Ela foi criticada!

Segundo seu relato, ela conta que a conversa levou ao todo mais de 10 minutos e chegou a um ponto em que ela cansou de ser diplomática e explicou todos os problemas envolvendo a sobrinha.

“Minha irmã disse que eu deveria ter compaixão porque essa festa poderia ser a única para qual sua filha seria convidada. Eu disse que isso não me surpreendia e expliquei todos os motivos”.

“Ela pareceu ficar surpresa ao ouvir e me acusou de ser cruel com uma criança. Depois foi embora e, aparentemente, não está falando com nosso pai por ele não ter defendido sua filha diante das minhas críticas, mas ele concorda comigo e acha que fiz bem em ser honesta com ela”.

“Minha mãe e marido dizem que eu deveria apenas ter dito não ao invés de me justificar, mas sinto que eu deveria ter feito isso. Eu agi errado?”, questiona.

Leia também: Mãe se surpreende com cartão feito pela filha na escola: ‘Rainha da Vodka’

Para os usuários do Reddit, por mais que seja duro contar a verdade, ela agiu corretamente.

“Sua irmã pediu respostas, e você as deu. Tenho certeza que ela esperava te vencer pelo cansaço e conseguir um convite para a filha”, comentou uma pessoa.

“Ela te pressionou para saber os motivos e você revelou. Não é fácil para os pais ouvirem esses comentários sobre os filhos. Se você quiser pedir desculpas, faça isso apenas após o aniversário da sua filha”, finalizou outra.