“Podia ver ouro saindo por todo lado”: garimpeiro amador tira sorte grande

Esqueçam as longas escavações, com máquinas e pessoas minerando na borda do rio. Um garimpeiro amador, que havia comprado um simples detector de metais em uma loja na Internet fez uma descoberta que mudou a sua vida.

Ele andava pela região conhecida como Triângulo Dourado, na Austrália, na última terça-feira, local que atrai muitos garimpeiros em busca de ouro, quando o detector sinalizou a presença do metal em uma grande pedra jogada no solo, com pouco mais de quatro quilos.

Até então, parecia uma pedra muito suja e completamente normal, por isso ele a levou para uma loja especializada em prospecção de ouro chamada Lucky Strike Gold, em Vitoria, pensando conseguir algumas gramas de ouro presas na pedra, nada mais que isso.

Garimpeiro amador encontra pepita de ouro (Lucky Strike Gold/Reprodução)

Ao partir a pedra, de acordo com o proprietário da loja, era possível ver ouro saindo por todos os lados, como se fosse uma cascata. Ele havia tirado a sorte grande e encontrou nada menos do que 2,7 quilos do precioso metal amarelo, que segundo os especialistas tem um valor comercial de aproximadamente R$ 820 mil.

LEIA TAMBÉM: ‘Parecia grávida de 10 filhos’: mulher retira tumor de 47 kg do ovário

“O cara que encontrou era um novato completo e não sabia o que estava procurando. Ele foi para uma área onde pensou que poderia haver algum ouro e se deparou com isso”, disse Darren Kamp, dono da loja Lucky Strike Gold.

LEIA TAMBÉM: Mãe se revolta após filha ter o desenho confiscado pela escola por ser inadequado

De acordo com ele, essa pedra é um achado muito raro mesmo para garimpeiros bastante experientes, ainda mais usando apenas um detector de metais. O mais comum, segundo ele, é encontrarem pepitas menores, com menos de 1 grama, naquela região, e às vezes com um dia inteiro de trabalho embaixo do sol escaldante. “É o sonho de todos os garimpeiros”, disse.