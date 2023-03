Mulher mente sobre o próprio nome em um encontro e afirma: ‘Fui longe demais’

Uma mulher teme ter “ido longe demais” após dar um nome falso para um homem durante o primeiro encontro. Envergonhada, ela ainda não conseguiu revelar a verdade sobre o seu nome para o rapaz, que se tornou seu namorado.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado pela mulher ao Mumsnet, onde ela revelou detalhes de como acabou indo parar nessa situação desconfortável.

Segundo ela, ao conhecer o homem em um bar ela deu um nome falso por não gostar de seu verdadeiro nome. No entanto, ela não esperava que o relacionamento dos dois durasse e fosse além do primeiro encontro.

“Me sinto uma idiota completa por isso. Agi errado e sei que foi infantil. Quando o conheci em um bar eu dei um nome falso. Apenas inventei algo na hora porque achei que a conversa ia durar cinco minutos e depois cada um ia para o seu lado” conta.

Eles acabaram repetindo o encontro!

Seguindo com sua história, a mulher conta que sempre teve problemas com relação a seu nome, o que a fez tomar a decisão desesperada.

“Meu nome é chato, antiquado e embaraçoso. Então eu acabei inventando algo melhor como sempre faço ao ir em cafeterias onde me chamam pelo nome para entregar o pedido”, revela.

“De toda forma, nós nos demos bem, ele pegou meu número e trocamos mensagens por algumas semanas. Estamos em dois encontros e eu ainda não consegui dizer a ele o meu nome real. O que eu faço?”.

“Eu fui longe demais para voltar atrás? Estou envergonhada com isso”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela precisa ser honesta com o homem, principalmente se deseja seguir com o relacionamento.

“Eu diria a ele o seu nome verdadeiro e explicaria os motivos que te levaram a esconder a verdade. Diga também que está envergonhada de ter feito isso e que gostou dele desde o primeiro encontro”, sugeriu uma pessoa.

“Vai parecer estranho, mas é melhor você revelar a verdade agora do que esperar mais algum tempo”, finalizou outra.