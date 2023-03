Marido finge estar morto para fugir com a amante: ‘Acharam o corpo dele’

Uma mulher ficou chocada ao descobrir que seu marido “morto” não estava tão morto assim. Em relato, publicado por ela em suas redes sociais, a mulher afirma que até mesmo chegou a enviar dinheiro para auxiliar com os gastos do funeral do companheiro, ao qual foi proibida de comparecer.

Conforme publicado pelo Meganoticias, o caso foi divulgado pela esposa, Anessa Rossi, que mora na Califórnia, Estados Unidos.

Segundo Anessa, em 22 de janeiro uma ligação da polícia de Miami informou ter localizado o corpo sem vida de seu marido, considerando até mesmo a possibilidade do homem ter atentado contra a própria vida.

Diante da notícia, a mulher entrou em contato com os parentes do marido, que confirmaram a morte e também disseram que já estavam envolvidos no planejamento do funeral. Até o momento, ninguém duvidava que o corpo era realmente do homem.

Por estar envolvida em uma série de discussões com a família do marido, além de morar em outro estado, Anessa permaneceu na Califórnia enquanto o funeral era preparado na Flórida.

Ela foi proibida de comparecer ao funeral!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a família do marido não permitiu sua presença na ocasião, alegando que poderia ser algo “traumático” para ela uma vez que os dois estavam se divorciando.

Por conta disso, ela decidiu acatar o pedido e apenas ajudou a pagar algumas despesas do velório, se contentando em não comparecer ao funeral.

No entanto, tudo mudou quando ela recebeu um e-mail de uma pessoa alegando ter informações sobre o marido dela.

“Você abre as mensagens e descobre que seu marido não só está vivo, mas que está morando no México com a amante, com a qual ele tem um relacionamento de 6 anos”.

Entre os comentários, um deles se destaca já que o autor afirma ser o “falecido marido” de Anessa: “Eu não fingi minha morte. Essa é a coisa mais ridícula que ouvi na minha vida! Estou vivo, e bem. Obrigado. Estou sentado no meu carro como você pode ver”.

Em resposta, a mulher afirma que sua história é verdadeira e pede ao marido que entre em contato para finalizar o divórcio.