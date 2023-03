Jovem se revolta com novo relacionamento da mãe: ‘É nojento, para começar’

Uma jovem de 24 anos relatou ter sido contra o novo relacionamento de sua mãe, de 49 anos. De acordo com ela, houve um desentendimento entre as duas por conta da idade de seu novo namorado. O relato foi feito no Reddit, por meio do usuário u/Single-Bit-2581.

“Para começar, minha mãe é uma mulher muito atraente. Ela é extremamente atraente, a ponto de sempre me preocupar um pouco em apresentar namorados por medo de que eles se apaixonem”, iniciou o relato na plataforma.

“Para referência, ela parece cerca de 15 a 20 anos mais jovem do que é e seria muito atraente para uma pessoa de 30 anos. Enfim, semana passada passei na casa dela para buscá-la para almoçar quando vi um cara mais ou menos da minha idade saindo”, continuou.

Embora a jovem tivesse pensado ser um vendedor, ficou chocada com a despedida dele com sua mãe.

Interrupção na vida amorosa

De acordo com o relato, o jovem se despediu da mulher com um beijo apaixonado na boca, dando certeza à filha sobre a existência de um relacionamento.

“Depois que ele saiu, minha mãe me disse que o cara era namorado dela e que eles namoravam há quatro meses”, contou.

O rapaz em questão tinha 23 anos, sendo um problema a filha ter um padrasto mais novo do que ela própria. Ao conversar com a mãe sobre ele ser muito novo e, provavelmente, querer apenas seu dinheiro, a mulher rebateu pedindo para a jovem ficar longe de sua vida amorosa.

“Basta dizer que não saímos muito bem, pois eu disse a ela para crescer antes de partir, e não nos falamos desde então. Acho que vou deixar isso acontecer até que a crise da meia-idade passe, e realmente não acho que fiz nada de errado porque o relacionamento da minha mãe é nojento, para começar”, finalizou.