Homem magoa a esposa ao dizer que o filho que eles esperam ‘é feio’

Uma mãe ficou completamente arrasada após ouvir os comentários de seu marido ao ver as fotos do ultrassom 4D do filho do casal. Ao invés de comentar sobre as fotos o homem rapidamente fez uma piada sobre a aparência do bebê, deixando a mulher incomodada.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher usou o Reddit para desabafar com outros usuários sobre o ocorrido.

“Eu e meu marido estamos esperando nosso primeiro bebê juntos. Eu já sou mãe de um menino de oito anos de um relacionamento anterior”, começa a mãe.

“Hoje fiz uma ultrassonografia 4D do nosso filho e estava animada para ver seu rosto! Assim como todos os ultrassons, o bebê parecia cheio de relevos e partes difíceis de identificar, mas ainda assim foi bonito e emocionante ver as características faciais dele pela primeira vez”.

“Quando mostrei as fotos para o meu marido a primeira coisa que ele disse foi que nosso filho é feio! Fiquei extremamente irritada e me recusei a mostrar outras fotos para ele. Eu disse que tinha mais fotos, mas que não queria mostrar para ele apenas chamar o bebê de feio”.

Eles entraram em uma discussão!

Seguindo seu relato, a mulher conta que o homem não entendeu os motivos que a fizeram ficar chateada com o comentário e comparou a situação com outro acontecimento recente.

“Ele disse que eu cheguei a xingar ele quando eu estava com dor, mas não é a mesma coisa. Estou errada em ficar irritada?”, questiona.

Leia também: Professor alerta a irmã sobre nomes de bebês: ‘Preferem nomes modernos’

Para os usuários do Reddit, as reações foram divididas principalmente por causa da qualidade das imagens.

“Se você ficou chateada com o que ele disse, eu entendo o motivo de não querer mostrar mais imagens, mas honestamente, essas fotos são realmente assustadoras”, comentou uma pessoa.

“Sendo honesto, recém-nascidos normalmente são meio feios e assustadores. Eles ficam mais fofos com o passar do tempo. Acho justo ficar chateado com esse comentário, mas eles sempre saem estranhos nas fotos a menos que se consiga uma muito boa”, finalizou outra.