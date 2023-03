[VÍDEO]: Câmera flagra águia tentando agradar sua esposa (Reprodução/FACEBOOK/FRIENDS OF BIG BEAR VALLEY AND BIG BEAR EAGLE NEST CAM)

Uma águia, chamada de Jackie, pairava sob o céu de Big Bear Valley, na Califórnia, quando foi flagrada em vídeo por uma câmera. A ave se aproximava de seu lar, onde se encontrava seu companheiro, chamado Shadow. Com o histórico de filhotes no passado, a dupla se preparava para outra remessa de ovos. Relato extraído do portal The Dodo.

Certo dia, Shadow estava prestes a comer, quando Jackie brigou pela refeição e acabou ficando com a parte.

“Jackie sempre consegue o que quer”, disse Sandy Steers, diretora executiva da Friends of Big Bear Valley, ao The Dodo.

A diretora executiva já observava a dupla de águias diariamente por uma câmera. Nas redes sociais, Steers costuma atualizar os fãs do casal de aves com seus desentendimentos e troca de afeto.

“Shadow e Jackie são a combinação perfeita”, disse Steers. “Ele é muito carinhoso com Jackie e deixa que ela seja a chefe.”

Segunda chance ao amor definitivo

Embora Jackie tenha se acasalado com outra águia no passado, tudo mudou com a chegada de Shadow. O par original da mamãe águia teria voado para longe anteriormente. Sendo assim, seu novo parceiro chegou e ficou de uma vez por todas. Normalmente, as águias costumam se acasalar por toda a vida, mas Shadow chegou para roubar o coração de sua amada e oferecer uma chance ao amor.

“Isso soa estranho, mas você pode dizer que Jackie tem muito mais respeito por Shadow do que por seu companheiro anterior”, disse Steers.

Graças ao trabalho de Steers, é possível acompanhar a vida da dupla com frequência por meio de suas lentes fotográficas. Shadow veio para fazer morada no coração de Jackie, formando um lindo romance entre as aves.

“[Jackie e Shadow] demonstram quanta personalidade e emoção os animais têm que muitas vezes as pessoas descartam como instinto”, disse Steers. “Você não pode observá-los por muito tempo e não pensar que há mais coisas acontecendo do que apenas produtos químicos em seu corpo.”