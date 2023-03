Professor alerta a irmã sobre nomes de bebês: ‘Preferem nomes modernos’

Um professor decidiu compartilhar com sua irmã, que espera o primeiro filho, sobre os nomes preferidos das crianças no ensino fundamental. Segundo ele, que publicou no Reddit, as crianças preferem nomes “mais modernos” do que escolhas “tradicionais”.

Sem se identificar, o homem conta que a irmã está a espera do primeiro bebê e ainda não sabe se será um menino ou menina. Apesar disso, ela e o marido já começaram a escolher nomes e pediu sua opinião já que ele e a namorada são professores e tem contato com crianças e jovens de várias idades.

“Minha irmã gosta de nomes tradicionais como Judith, Margaret, Dorothy, Ethel, Harold, Donald, Albert e Eugene. O marido dela acha os nomes muito antiquados, mas ela afirma que não vê problema nisso”.

“Como o marido dela argumentou que crianças com estes nomes optam por usar apelidos ao invés do nome ao longo da vida, ela veio me pedir uma opinião, e eu decidi compartilhar minha experiência”, conta.

Ela não ouviu o que queria

Seguindo com seu relato, o professor conta que dificilmente as crianças com nomes mais tradicionais utilizam seu nome na escola e com os amigos.

“Todos escolhem um apelido mais moderno, e o mesmo se repetiu quando ela perguntou para minha namorada. Ela ficou com raiva e perguntou o que acontece se não chamamos os estudantes pelos apelidos e sim pelo nome completo, ao que eu respondi que sempre respeitamos a forma como eles se sentem confortáveis em serem chamados”, conta.

“Ela ficou irritada e disse que só porque eu não gosto dos nomes não significa que devo desencorajar sua escolha. Eu então a lembrei que foi ela quem me perguntou sobre a minha experiência dando aulas para crianças”.

Leia também: Mãe se surpreende com cartão feito pela filha na escola: ‘Rainha da Vodka’

“Depois disso ela me acusou de fazer comentários sarcásticos e afirmou que eu já estava chamando o nome do meu futuro sobrinho ou sobrinha de feio”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele apenas deu sua opinião.

“Espero que seja apenas os hormônios da gravidez. Você não fez nada de errado, apenas foi honesto ao responder a pergunta dela”, comentou uma pessoa.

“Ela perguntou e você respondeu. Se ela não quer ouvir o que você tem a dizer, não deveria perguntar. Ela obviamente ama os nomes e quer que todos compartilhem seus sentimentos, isso não é uma postura realista. Ela deve considerar outras escolhas”, comentou outra pessoa.