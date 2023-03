Noiva exige que madrinhas cortem o cabelo para seu casamento

Uma noiva foi criticada após exigir que casa uma de suas madrinhas corte ao menos 15 centímetros dos cabelos. A intenção dela é ser a mulher com os cabelos mais compridos do altar.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit por uma das madrinhas, que também é irmã da noiva em questão.

“Minha irmã se casa em alguns meses e estou feliz por ele. O cara é bem legar e eles se dão bem”.

“Eu serei uma de suas madrinhas, mas desde que aceitei ela vem me bombardeando com uma lista de pedidos cada vez maior. Alguns foram compreensíveis, mas outros nem tanto”.

“Um deles foi usar mangas longas para cobrir minhas tatuagens, mas outro, um tanto quanto estranho, foi que todos devem ter cabelos ao menos 15 centímetros mais curtos que o da noiva”, revela a mulher incrédula com o pedido de sua irmã.

Ela se recusou a cortar os cabelos

Seguindo com seu relato, a jovem conta que seu cabelo sempre foi uma parte importante de sua identidade. Com isso, ela passou anos cuidando dos cabelos para mantê-los saudáveis e longos, na altura de seus joelhos.

“Minha irmã surtou quando eu disse que não ia cortar o cabelo. Eu me ofereci para usar ele preso e ela disse que isso iria distrair as pessoas e tirar a atenção dela”, conta.

“Eu garanti que meu cabelo não será uma distração e minha mãe concordou. Como ela continuou irredutível eu disse que poderia ser apenas uma convidada ao invés de madrinha, e ela teve um acesso de raiva”, revela a jovem.

“Mais tarde o noivo dela me ligou e me pediu para cortar o cabelo porque ‘cabelo cresce’. Eu disse que não vou cortar mais da metade do meu cabelo por causa de 1 único dia! Ele pediu desculpas, mas me ligou de novo dizendo que minha irmã estava chorando por causa disso e eu insisti dizendo que não vou cortar o cabelo e que também não serei mais uma madrinha”.

“Ele apenas suspirou e disse que acreditou que isso fosse acontecer. Ele ao menos foi compreensivo comigo”, finaliza.

Para os usuários, a mulher deve seguir firme em sua decisão.

“Não sei por que alguém acha que tem direito de decidir o que os outros vão fazer com seus cabelos, ainda mais quando vai levar anos para voltar ao estado original”, comentou uma pessoa.

“Ela não pode dizer o que você deve fazer ou não com seu corpo”, comentou outra.