Mulher decide se mudar para a casa que comprou com o ex e causa confusão

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois que seu ex-marido a proibiu de se hospedar na casa que comprou junto com ele. Segundo ela, o imóvel atualmente é ocupado pelo homem e por um outro inquilino, que concordou com a presença dela em um dos quartos desocupados.

Sem se identificar, a mulher conta que a casa possui 3 quartos e quatro banheiros e que foi comprada por ela e pelo ex-marido antes do término do relacionamento. Após o divórcio, tudo foi dividido igualmente entre os dois, sendo que cada um é dono de metade da casa e responsável pelo pagamento de metade das parcelas de compra.

“Eu decidi viajar como nômade digital então aluguei um dos quartos para um inquilino cujo aluguel mensal é utilizado para pagar parte da minha parcela. A terceira metade da dívida eu também pago mesmo não morando na casa”, conta.

“Eu vou precisar estar na cidade para alguns casamentos neste ano, e faz sentido que eu possa utilizar o terceiro quarto durante esse período. Para o inquilino está tudo bem já que não vou morar permanentemente na casa e apenas estarei por lá por pouco tempo”.

O ex-marido foi contra!

Segundo ela, os problemas começaram quando seu ex-marido foi completamente contra a ideia e afirmou que a presença dela na casa afetaria sua saúde mental.

“Eu não estou me mudando para a casa, estou apenas ficando em parte do imóvel que também é meu por apenas alguns meses”.

“Acho que a melhor solução é vender a casa para não voltar a passar por essa situação. Meu ex afirma que não tem relação com dinheiro e que sua recusa é ‘puramente emocional’ pois pode causar problemas para sua atual companheira”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, por mais que a casa também seja dela, ela deve se colocar no lugar de seu ex.

“Vocês terminaram e agora você quer passar alguns meses morando com ele? Claro que ele não quer isso! Todos os dias ele será lembrado do seu relacionamento antigo”, comentou uma pessoa.

“Legalmente você tem razão, mas moralmente é errado. Você não está ligando para os sentimentos e preocupações dele. Encontre outro lugar para ficar”, finaliza outra.