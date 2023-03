Mãe se surpreende com cartão feito pela filha na escola: ‘Rainha da Vodka’

Uma mãe afirma ter ficado extremamente envergonhada depois de receber um cartão de presente feito pela filha na escola. A menina, que tem 10 anos, contou com a ajuda da professora para fazer o presente “personalizado” para sua mãe.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, Jordanna Jones, recebeu o presente de sua filha e se espantou com os dizeres do cartão. Apesar de não consumir a bebida alcóolica, frases como “Você ama vodka” e “Rainha da vodka” foram escritas pela menina no cartão.

“Ela estava escondendo o cartão de mim quando me entregou, ele estava em suas costas e ela ria muito. Quando ela finalmente me deu e eu li o que estava escrito, eu só consegui dar risada”, conta a mãe.

“Foi completamente inesperado. Eu apenas comecei a rir de nervoso e não acreditei que ela tinha feito aquilo. Eu não me importei, apenas achei extremamente engraçado pois reflete minha filha: extrovertida e engraçada. Ela é uma comediante”.

Ela teve ajuda dos professores

Seguindo com seu relato, a mãe conta que a filha até mesmo contou com a ajuda de alguns professores para conseguir entregar o cartão com o design desejado por ela.

“Ela ficou orgulhosa do resultado e disse que os professores elogiaram sua escolha e até a ajudaram a cortar a garrafa de vodka colada na frente do cartão”.

“Nesse ponto a situação ficou um pouco pior, ela não só fez esse cartão como também envolveu os professores! Na noite de pais e professores ela foi elogiada por ‘pensar fora da caixa’ e fazer algo diferente e engraçado”, conta a mãe que ainda não descobriu de onde a filha tirou a ideia.

“Meu marido deu risada e achou divertido, mas eu o lembrei que em breve teremos o dia dos pais, o que o fez pensar no que está por vir para ele”, explica a mãe em uma publicação no Facebook.

Entre os comentários, diversas pessoas também se divertiram com a atitude da menina.

“Imagina uma criança de 10 anos saindo da escola com isso”, comentou uma pessoa.

“Eu quero amar e rir ao mesmo tempo! Você deveria estar orgulhosa disso, é muito engraçado”, finalizou outra.