Convidados de casamento brigam por causa da cor de um vestido

Uma mulher está causando uma grande discussão desde que decidiu compartilhar imagens do vestido que pretende usar em um casamento. Enquanto algumas pessoas afirmam que o modelo está adequado para a ocasião, outras insistem em dizer que a peça é “branca demais”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o debate acabou indo parar no Reddit, quando a mulher decidiu pedir a opinião de outras pessoas para tentar acalmar os ânimos dos convidados que a estavam criticando.

Sem se identificar, ela publicou a imagem do vestido, um modelo claro e floral com estampas de flores cor-de-rosa sobre um fundo branco parcialmente coberto pela estampa.

Em seguida, a mulher compartilhou que pretende utilizar o vestido para comparecer a um casamento, mas precisou enfrentar comentários agressivos de outros convidados que afirmam que a peça é “branca demais” para a ocasião.

“Este vestido é muito branco para um casamento ao ar livre? A celebração será em abril. Obrigada pela opinião de todos!”, questiona.

As respostas variaram

Enquanto algumas pessoas não viram problemas no modelo e estampa desejados pela jovem, outras a criticaram dizendo que só o fato de precisar perguntar já significa que a peça não é adequada.

“Minha regra é clara: se eu precisar perguntar se é adequado ou não, então já é um grande não”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que não é adequado. Apesar das flores serem coloridas, escuras e grandes o fundo do vestido é branco”, opinou outra pessoa.

Um terceiro explicou sua decisão: “Para mim é muito branco! Escolha um vestido sem branco ou cores claras que podem facilmente se passar por branco. Fuja dessa paleta de cores e você estará em uma zona segura”.

Houve quem discordasse das opiniões anteriores e defendesse o uso do modelo: “É um belo vestido para um casamento! Mas pela época do ano você vai precisar usar uma jaqueta”, sugeriu um usuário.

“Ninguém vai te confundir com a noiva se você usar esse modelo. As pessoas no Reddit costumam ser muito exigentes”, comentou outra pessoa.

“Acho que está tudo bem já que as flores são grandes e coloridas! Eu não descreveria como um vestido branco. É um rosa floral”, finalizou.