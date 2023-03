‘Resiliencia é tudo’: Idosa tentou tirar carteira de motorista 960 vezes e só conseguiu na última

Um curioso caso de uma sul-coreana de 69 anos que lutou meses a fio para tirar a CNH (carteira de motorista) em seu país voltou a ser debatido nas redes sociais como exemplo de otimismo e resiliencia.

Cha Sa-Soon passou quatro anos tentando passar no exame e fez 959 tentativas, além de centenas de aulas práticas e testes de direção. Desde 2005 ela tentava passar o teste teórico, que no país é bastante rigoroso, e no prático, e para isso gastou mais de R$ 70 mil em aulas.

Ter habilitação para dirigir ela o sonho dela, que precisava da licença para montar o próprio negócio de venda de vegetais e também para poder visitar o filho, de vez em quando.

A mulher fracassou em 959 testes, mas apesar do número astronômico de fracassos, que levaria qualquer uma desistir, ele continuou em frente. Ela fez os testes todos os dias, cinco dias por semana, durante três anos, em um total de 780 tentativas. A partir daí ela passou a fazer a prova apenas duas vezes por semana, até que finalmente passou, e em novembro de 2009 conseguiu tirar a carteira de habilitação.

O instrutor de direção da sul-corana na Jeonbuk Driving School disse que a conquista dela foi muito comemorada por todos, que fizeram questão de abraçá-la e entregar-lhe flores. “Parecia um fardo enorme caindo de nossas costas. Não tivemos coragem de dizer a ela para desistir porque ela continuava falhando, mas não desistia”, disse.

O caso de Cha ficou famoso na Coréia do Sul e ela acabou ficando famosa e foi até convidada para participar de um comercial da montadora Hyundai.

A história de perseverança da sul-coreana, contudo, voltou a ganhar destaque nas redes sociais nesta semana após viralizar pelos internautas como uma mensagem de otimismo.