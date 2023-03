Noivo revela paixão pela melhor amiga da noiva e coloca casamento em risco

Uma madrinha afirmou ter ficado em uma situação difícil depois que o noivo de sua melhor amiga enviou uma mensagem de texto declarando seu amor por ela. A declaração inesperada aconteceu apenas alguns dias antes do casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi relatado pela mulher em uma mensagem enviada para um Podcast sobre relacionamentos.

Segundo ela, o noivo da amiga admitiu que a “amava de longe” por meses, mas não sabia como agir a respeito disso, principalmente porque se casaria apenas 2 dias depois de sua confissão.

“O que ele escreveu no texto foi uma das coisas mais legais que alguém já me falou, embora obviamente seja inapropriado”, começa a jovem.

“Ele disse que me amou de longe por meses e que nunca soube o que fazer quanto a isso. Isso tudo foi apenas dois dias antes do casamento dele com a minha melhor amiga. Eu assisti a tudo enquanto eles trocavam seus votos e meu peito gritava por dentro”.

Ela decidiu manter segredo

Segundo a jovem, a parte mais complicada de manter a situação em segredo foi quando os celebrantes perguntaram se algum dos presentes se opunha ao casamento.

“Eu estava gritando por dentro, mas não consegui dizer nada. Ainda mais depois que eles anunciaram que serão pais”, conta.

Para os ouvintes do programa, a situação pode não ser uma realidade, visto que o homem pode ter apenas criado uma versão idealizada da jovem para fugir de seus problemas.

“Ele pode ter criado uma versão fantasiosa sua para tirar a atenção dos problemas de seu relacionamento e do fato que será pai”, comentou uma pessoa.

“Você não deveria ter deixado ela se casar com ele! Não contar para uma amiga que ela está sendo enganada é algo extremamente cruel”, finalizou outra pessoa.