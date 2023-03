Mulher só descobriu o nome do namorado após 4 meses de relacionamento

Uma mulher afirmou que saber o nome de seu namorado era a menor de suas preocupações ao longo dos primeiros meses de relacionamento. Após quatro meses ela só descobriu o nome do companheiro ao fuçar em alguns documentos do rapaz.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit onde rapidamente acabou viralizando entre os demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta: “Descobri o nome do meu namorado apenas depois de quatro meses de namoro. Não tinha certeza se o nome dele era Patrick ou Richard, então simplesmente não o chamava pelo nome”.

“Isso foi antes de ter internet com redes sociais e outras coisas. Eu só descobri o nome dele quando verifiquei o cartão do seguro de seu carro depois que ele saiu para comprar algo”, revela.

Terminou em casamento

Em uma revelação surpreendente, a mulher conta que, apesar de passar quatro meses sem saber o nome do companheiro, eles rapidamente acabaram noivando e se casando.

No entanto, as coisas não tiveram um final feliz e, após um tempo, eles acabaram se divorciando e ela afirma que “o chama de nomes aleatórios em sua cabeça”.

Diante do relato, diversas pessoas comentaram a publicação e afirmaram que a situação foi um tanto quanto engraçada e inesperada.

Leia também: Sem receber pedido de casamento, mulher termina namoro de 8 anos

“Tenho um colega de trabalho que sempre me chama de Joe! Nunca o corrigi, mas este não é o meu nome”, comentou uma pessoa.

“Existem pessoas que são sensíveis com seus nomes e outras não se importam com isso. Eu, particularmente, não me importo desde que fique claro que a pessoa esteja falando comigo”, comentou outra.

“Algumas pessoas são ruins em gravar nomes. Meu marido tinha certeza de que minha amiga se chamava Nancy, e a chamou assim por dois anos, o nome dela na verdade é Suzanne”, finalizou uma terceira.