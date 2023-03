Mãe se irrita ao saber que o marido deu cereal para as crianças no café da manhã

Uma mãe ficou completamente perplexa ao descobrir que seu marido serviu cereal matinal para os filhos durante o café da manhã. Para ela, a escolha alimentar do marido foi completamente inadequada e colocou em risco a nutrição das crianças.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe contou sua história no fórum Mumsnet, em um tópico dedicado a paternidade.

Sem se identificar, ela conta que ficou preocupada ao saber que seu marido dá apenas uma tigela de cereal com frutas para os filhos do casal no café da manhã. Para ela, o café deve conter itens nutritivos que preparem melhor as crianças para o dia.

“Meu marido fica feliz em levar as crianças para escola após dar a elas apenas uma tigela de cereal com um pouco de frutas. Eu já prefiro encher a barriga das crianças com uma alimentação adequada e equilibrada pela manhã”.

“Para mim, cereal deve ser algo esporádico. São apenas um pouco de ar em um prato sendo que crianças em crescimento precisam de alimentos mais nutritivos”, conta a mãe.

O pai não gostou de ser repreendido

Seguindo com seu relato, a mãe conta que teve uma discussão com o marido sobre esse assunto, mas as coisas não acabaram bem

“Ele está furioso comigo dizendo que eu o prejudiquei. Só quero saber a opinião de outras pessoas. Uma tigela de cereal e um pouco de fruta é o suficiente para manter os níveis de energia de uma criança durante toda a manhã?”, questiona.

Para a surpresa da mãe, muitos concordaram com a postura do pai.

“Sim, é um cereal matinal. Está tudo bem com isso”, comentou uma pessoa.

“As crianças em alguns momentos podem pedir por algo mais substancial, mas também podem optar por cereais. Geralmente eles também fazem um lanche no meio da manhã”, comentou outra.