Homem se incomoda com a forma em que senhora faz exercícios na academia: ‘Parecia estranho’

Um homem contou ter se incomodado sobre a forma em que uma senhora fazia seus exercícios com os quadris na academia. Sendo assim, ele afirmou ter tentado corrigi-la, mas acabou sendo duramente criticado na internet.

“Ontem eu estava na academia e notei uma senhora que fazia flexões de quadril em um banco plano. Isso parecia estranho, mas independentemente disso, fui até ela e perguntei quantas séries ela tinha, ao que ela disse uma. Como resultado, decidi esperar até que ela terminasse o exercício”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/FinancialHighh.

“Para aqueles que não treinam, um supino plano em qualquer academia é usado 90% do tempo e, na maioria das vezes, você terá que esperar na fila. Parece extremamente ruim fazer qualquer outro exercício que possa ser feito em um local diferente, onde as pessoas não tenham que esperar. No entanto, deixei a senhora fazer seu exercício”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem recebe duras críticas na web após dizer à esposa que ela não é uma princesa”

Críticas na web

Após notar estar sendo observada, a mulher o questionou sobre o porquê de ele não fazer outro exercício até que ela terminasse. Como resposta, o homem explicou estar esperando sua série chegar ao fim. Sendo assim, foi acusado de ser impaciente.

“Respondi com: ‘Talvez você não devesse fazer flexões de quadril em um banco plano se não quiser que as pessoas esperem constantemente’. Ela me denunciou à equipe”, contou.

Embora ela tenha relatado, a equipe de funcionários nada pôde fazer, haja vista que ele estava aguardando sua vez em um espaço livre da academia. Contudo, foi duramente criticado na web.

“Você é um idiota. Pela sua postagem, parece que você adotou uma abordagem desnecessariamente rude desde o início. A mulher chegou lá primeiro e, como disse a equipe, ela tinha todo o direito de fazer os impulsos do quadril no banco plano. Quer ela tenha uma série restante ou 10, ela é membro da academia e pode usar o equipamento como quiser. Como você mencionou, 90% do tempo há uma espera, então você deve ser paciente como todo mundo se o banco estiver sendo usado, em vez de julgar e ser rude após uma conversa minúscula e sem espera”, escreveu o dono do comentário mais votado, com quase 8 mil votos.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.