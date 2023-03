Avó transforma reunião de família em confusão e decide se afastar dos netos

Uma mãe desesperada decidiu compartilhar um relato no Reddit para pedir apoio a outras pessoas sobre como lidar com sua sogra. Preocupada com comportamentos tóxicos da mulher, ela teme precisar lidar com uma tentativa de reaproximação da mãe de seu marido.

Sem se identificar, a mulher conta que os comportamentos tóxicos de sua sogra a fizeram ter pouco contato com ela, sendo que esta decisão foi tomada em comum acordo com o marido, que reconhece as atitudes problemáticas da mãe.

No entanto, eles decidiram abrir uma exceção para que os pais e o irmão do homem passassem alguns momentos na companhia dos filhos do casal, incluindo um bebê recém-nascido.

“Nós concordamos em receber minha sogra, sogro e cunhado. Era um dia de comemoração e tudo ia bem enquanto éramos só meu cunhado e sogro. Quando minha sogra chegou ela rapidamente foi para a cozinha e chamou meu marido”.

“Ela decidiu que queria conversar com ele e comigo, uma conversa sobre suas atitudes e que ela vinha evitando a muito tempo. Meu marido disse que não era o momento para isso, mas ela insistiu e ele disse novamente que não era o momento. Depois de alguns gritos dela, ela foi embora, mas voltou 20 minutos depois e tentamos seguir em frente e curtir o dia”.

As coisas não saíram como o esperado

Continuando seu relato, a mulher conta que a sogra insistiu em tentar conversar e seu marido voltou a dizer que não seria o momento adequado para a conversa.

“Ela disse que eles podem se encontrar para conversar em outro lugar e em outro momento, mas que não teria essa conversa na frente de seus filhos. Nessa hora meu bebê acordou e eu sai do quarto com ele. Disse que ou ela aceitava isso e aproveitava o tempo com os netos ou podia ir embora”.

“Ela finalmente ficou quieta e emburrada em um canto. Quando ela foi embora e nossa filha já estava dormindo, meu marido pediu desculpas para seu pai e irmão. Nossa ideia era ter um dia tranquilo, e foi o oposto disso”.

“Nosso momento em família foi destruído pela atitude da minha sogra e francamente, meu marido nem quer mais tentar acertar as coisas com ela”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a sogra deve arcar com as consequências de seus atos.

“Ela é adulta e deve ser responsável pelo que sai de sua boca. Ela precisa assumir as consequências de seus atos”, comentou uma pessoa.

“Ela admitiu ser tóxica e agora esta dando desculpas para tentar se justificar. Deixe sua sogra de lado”, finalizou outra pessoa.