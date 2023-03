Sem receber pedido de casamento, mulher termina namoro de 8 anos

Uma mulher tomou a difícil decisão de colocar um ponto final em seu relacionamento de longa data. Após 8 anos e dois filhos, ela decidiu terminar a relação depois que o companheiro não demonstrou interesse em oficializar a união do casal.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua situação por meio de um vídeo no TikTok, onde desabafou com seus seguidores.

Identificada como Mummie G, a jovem, que é do Quênia, conta que estava deixando sua casa após ser “enrolada” pelo companheiro.

Segundo ela, os dois passaram oito anos juntos e são pais de duas crianças. Apesar disso, ele não demonstrou qualquer interesse em oficializar o relacionamento dos dois. Na legenda ela escreve: “Depois de viverem juntos por oito anos e terem dois filhos não aconteceu um pedido com dote, um anel ou um casamento”.

Ao se referir ao dote, a mulher ainda reforça que essa é uma prática antiga em seu país, onde o noivo precisa ofertar um dote aos pais da noiva para que o casamento seja aprovado perante a lei.

Ela ficou desolada

Seguindo com seu relato, a mulher conta no vídeo: “Nos separamos e nossos filhos ficaram com o pai. Vou voltar para os meus pais só com as minhas roupas”.

“Estou tão triste, brava, doente, emocionada, cansada, com raiva, com o coração partido e em negação. Mal posso esperar para me curar e compartilhar minha história”, conta.

Em outra publicação, ela ainda insinuou que o companheiro mantinha um relacionamento paralelo com outra mulher enquanto estava com ela ao longo destes 8 anos.

Entre os comentários diversas pessoas simpatizaram com a mulher, mas algumas a criticaram por deixar os filhos morando com o pai.

“Meus filhos nunca poderiam ficar longe de mim”, comentou uma pessoa.

“Eu estou passando pela mesma coisa, você não está sozinha. Eu sinto sua dor”, comentou outra.

“Pais também são pais. Reconstrua sua vida e reivindique seus filhos legalmente”, finalizou uma terceira.