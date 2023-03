Mãe toma a difícil decisão de esconder do filho que está em um novo relacionamento

Uma mãe decidiu desabafar no Reddit depois que seu reencontro com o filho não foi como o esperado. Segundo ela, desde que se separou do pai do jovem ela e o filho perderam contato pois o menino preferia “ficar com o pai e a madrasta” ao invés de ver a mãe.

Sem se identificar, a mulher conta em seu relato que tem um filho de 28 anos, com o qual passava muito tempo por conta da intensa carga de trabalho do ex-marido.

“Como sempre quis o melhor para ele, eu o pressionava para fazer o dever de casa, comer de forma saudável e ter uma rotina equilibrada. Eu nunca parei para ouvir exatamente o que ele queria e hoje vejo que isso foi um grande erro da minha parte”, desabafa a mãe.

Segundo ela, em pouco tempo ela descobriu que o marido tinha um caso com outra mulher e pediu o divórcio. Na época, o filho do casal tinha 16 anos e optou por morar com o pai e sua nova família pois eles eram “mais descontraídos”.

“Eles não fizeram ele manter contato comigo e nós ficamos distantes. Parte meu coração admitir, mas chorei noites e noites depois que ele se mudou. Eu sentia a falta dele e não sabia como recuperar nosso vínculo. Fiquei arrasada quando ele mudou de estado e trocou seu número de celular”, conta a mãe.

Ela não esperava a reação do filho

Seguindo seu relato, a mãe conta que o único ponto de informações sobre seu filho eram os pais de seu ex-marido, que passavam informações sobre as conquistas do jovem.

“Chorei durante meu casamento e durante o nascimento do meu filho mais novo porque sentia muita falta do mais velho, mas não sabia como me aproximar”, explica.

“Recentemente fui convidada para uma festa dos pais do meu ex e decidi ir na esperança de falar com meu filho. Não esperava que ele ficasse feliz em me ver, mas fiquei chocada com sua reação”.

“Ele ficou com raiva por eu ter me casado novamente e por ter um filho de cinco anos e me acusou de ‘substituí-lo por uma criança bem comportada’. Eu disse que queria ter dito a ele, mas que não sabia como entrar em contato com ele. Ele gritou comigo e foi embora com o pai e a madrasta”.

Para os usuários do Reddit, o filho foi quem escolheu ser deixado de lado da vida da mãe.

“Seu filho não teve contato com você, mudou o próprio número e ainda se acha no direito de te cobrar explicações? Enquanto isso o pai traidor e a madrasta se tornaram heróis. Algo está estranho, tem certeza que seus sogros realmente tentaram te ajudar?”, comentou uma pessoa.

“Parece que ele te culpa pelo divórcio. Seu ex-marido te culpava por causa disso? Ele te cortou da vida dele, então não pode agir como se você o tivesse rejeitado”, finalizou outra.