Mãe fica envergonhada ao ver pão criado pelo filho: ‘Era para ser um cogumelo’

Uma mãe ficou completamente envergonhada ao ver o resultado da mais recente criação de seu filho de cinco anos. O pequeno Parker é um jovem aprendiz de padeiro e deixou os pais tendo ataques de riso ao apresentar sua nova criação.

Conforme publicado pelo The Mirror, o menino é herdeiro de uma padaria no Reino Unido, e desde sempre mostrou interesse pela arte da panificação. Com isso, ele se dedica a praticar 3 vezes por semana acompanhado por seu avô, Ron, de 71 anos.

No entanto, uma criação inocente de Parker deixou todos envergonhados e tendo um ataque de risos: ele decidiu assar um pão em formato de cogumelo.

Apesar da inocente intenção do menino, sua mãe ficou completamente envergonhada quando a criação foi retirada do forno e mostrou ter uma aparência completamente fálica. Em meio a risos, ela explicou ao menino o motivo das risadas e o deixou indignado por todos não terem reparado que era um cogumelo.

Eles tiveram um ataque de risos.

Em declaração, Nicole, a mãe de Parker, revelou que o avô do menino percebeu o “pequeno problema”, antes mesmo de assar o pão. Ele ainda tentou remediar a situação ao cortar parte do corpo do cogumelo sem que o neto percebesse.

“Eles assam os pães durante a noite, então sempre sobra massa para o dia seguinte e meu filho gosta de fazer alguma coisa. Ele me mostrou antes de ir ao forno e eu não percebi nada. Então o avô dele colocou para assar”.

“Quando o pão ficou pronto ele veio animado dizendo ‘olha, eu fiz um cogumelo’, e eu comecei a rir na mesma hora porque parece um pênis. Ele ficou irritado por eu estar rindo e ele não conseguia entender o motivo”.

“Meu ficou questionando por que todo mundo estava rindo do seu pão de cogumelo e dizia: ‘Parem de rir! É um cogumelo, é um bom cogumelo”, conta a mãe.

Segundo ela, no dia seguinte o filho comeu uma fatia de seu pão junto com sopa de tomate e insistiu que tinha sabor de cogumelos.

“Ele realmente quer ser padeiro e adora fazer isso. Sempre vai à padaria depois da escola e faz algo diferente. Ele herdou as habilidades de seu pai”, finaliza.