Madrinha ‘esquece’ de comparecer ao casamento da amiga

Uma noiva passou por momentos desesperadores durante seu casamento ao descobrir que uma das madrinhas simplesmente “esqueceu” da ocasião. Sem dar notícias, a madrinha, amiga da noiva há 15 anos, não apareceu para a celebração.

Magoada e inconformada, a noiva relatou sua história no Reddit onde diversas pessoas dividiram suas opiniões sobre a situação.

Sem se identificar, a noiva conta que ficou chocada ao perceber que a amiga não chegaria para seu casamento: “Ela não apareceu, não ligou para avisar e muito menos entrou em contato depois para pedir desculpas”.

“Faltando 10 minutos para começar a cerimônia nós precisamos conversar com o celebrante para informar que toda a entrada das madrinhas seria modificada. Eu deveria ter pensado nisso antes pois ela já tinha esquecido do chá de panela e da despedida de solteira”, revela a noiva magoada.

Ela conseguiu contornar a situação

Apesar da situação inesperada, a noiva conta que conseguiu aproveitar seu grande dia e ter bons momentos ao lado de seu companheiro e dos amigos do casal. No entanto, ela ainda segue magoada por não ter conseguido qualquer tipo de contato com a madrinha em questão.

“Já se passaram seis meses e ela ainda não retornou meus contatos. Uma amizade de 15 anos foi perdida e não sei o motivo até agora”.

Leia também: Mulher causa confusão ao decidir usar uma roupa preta para ir a um casamento

“Eu e minha irmã ainda tentamos ligar para ela algumas vezes no dia anterior e na manhã do casamento, mas não conseguimos contato. Quando voltei da lua de mel tentei ir até sua casa e ela me respondeu com uma mensagem de texto dizendo que sentia muito, mas que estava passando por problemas pessoais. Eu só respondi que a amo muito e que estou aqui para ela”.

“Não vejo problemas em perdoar sua ausência, mas o fato de ela não retornar ou falar comigo sobre me deixou sem esperanças de salvar nossa amizade. Estou errada?’, questiona a noiva.

Ao mesmo tempo que muitas pessoas solidarizaram com a noiva, algumas se preocuparam com a madrinha.

“Você ao menos sabe que ela está viva e ok, certo? Eu ficaria atenta as redes sociais para saber se ela realmente passou por momentos difíceis ou se ela está tentando te passar a perna”, comentou uma pessoa.

“Existe alguma possibilidade dela estar passando por problemas com vícios e ter vergonha de compartilhar? Eu pensaria nessa hipótese”, sugeriu outra.