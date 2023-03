Homem recebe duras críticas na web após dizer à esposa que ela não é uma princesa

Um homem usou o Reddit para compartilhar uma situação pontual dentro de seu lar. De acordo com ele, sua esposa costumava brincar de ser princesa com a filha. Contudo, se incomodava com a dinâmica e resolveu dizer à mulher que ela não era uma princesa. Após depositar seu relato, foi duramente criticado pelos internautas.

“Nos últimos meses, ela tem agido estranhamente como uma criança. Eu entendo que ela está brincando com nossa filha, mas parece estranho para mim na medida em que ela interpreta o papel”, iniciou o relato.

“Nossa filha queria uma mini pizza e então ela me pediu para fazer uma para ela. Eu era, e então minha esposa disse: ‘Eu também porque eu também sou uma princesa’. Eu disse a ela: ‘Não, você é uma adulta, não uma princesa. Vou fazer um para você, mas você é uma adulta.’”

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Visita deixa a casa da cunhada após apresentar atitude que a incomodava: ‘Fiquei brava’”

Críticas na web

Após ouvir a repreensão do marido, a mulher riu nervosamente. A criança escutou a fala do pai e disse que sua mãe também era uma princesa.

“Eu apenas disse ‘hmm hmm’, concordando; mas eu não queria ter que explicar a ela. Eu me senti mal porque minha esposa também trocou de roupa de princesa, mas não sei se toda essa provação me torna um idiota”, finalizou o relato,

Após depositar sua história, diversos internautas o criticaram duramente. Com 61 mil votos até o momento, um comentário diz: “A única resposta ‘não’ correta para ‘Eu também sou uma princesa’ era ‘Não, você não é, você é uma rainha’. Você é um idiota.”

“Você é um idiota. É uma brincadeira inofensiva com seu filho. As crianças pequenas adoram quando seus pais se envolvem em brincadeiras imaginativas com elas”, criticou outro redditor.

“Maneira de estragar a diversão de sua esposa com sua filha. Quão inseguro e controlador você é? E eu realmente amo como você terminou esse pequeno conto patético com como ‘você não sabe se isso faz de você um idiota’. Aposto que você faz muita besteira e alega ignorância depois”, escreveu um deles.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.