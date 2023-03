Grávidas do mesmo homem: mulher descobre que o marido a traiu com sua irmã

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit depois de fazer uma descoberta desesperadora. Além de confirmar que o marido estava tendo um caso com outra mulher, ela descobriu que a amante era sua irmã, que está grávida de gêmeos fruto do caso com o homem.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher desabafou na rede social sem se identificar e contou em detalhes tudo o que ocorreu.

Grávida, ela conta que há dois meses descobriu que o marido tinha um caso com outra mulher, o que o fez implorar por perdão enquanto ela estava certa de que queria se divorciar.

“Ele me disse que minha irmã estava grávida de gêmeos e implorou o meu perdão. Depois disso ele me deu diversos presentes e se ofereceu para me dar o que eu quisesse. Além disso, ele disse que se ela insistisse na gravidez não iria assumir os bebês, pois será um pai somente para os filhos que tiver comigo”, conta a mulher.

Apesar das tentativas do marido de comprar seu perdão, ela afirma que estava pronta para pedir o divórcio, até que fez uma descoberta inesperada

Ela também está grávida!

Após descobrir a traição do companheiro e estar determinada a pedir o divórcio, a mulher acabou descobrindo que também está grávida do homem e agora se sente obrigada a continuar com a relação.

“Não posso sustentar um filho sozinha. Estamos juntos e ele me sustenta financeiramente desde que eu tinha 20 anos. Então nunca tive um emprego ou uma graduação porque com ele sempre tive essa ‘segurança’ financeira”.

“Eu nem considerei a possibilidade de ter uma vida sem ele porque estava apaixonada por ele. Consegui o que queria, uma família perfeita, uma casa perfeita e uma vida aparentemente perfeita”.

“Nós tivemos problemas para engravidar então minha gravidez deveria ser abençoada, mas estou me questionando sobre tudo depois do que descobri. Eu queria isso tanto, mas agora nem sei se conseguirei manter um teto sobre a cabeça do meu filho”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela deve buscar por apoio jurídico.

“Consulte um advogado e veja quais são as suas opções” comentou uma pessoa.

“Sinto muito por isso, não sei o que dizer, as pessoas podem ser extremamente maldosas”, finalizou outra.