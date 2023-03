Aos 65 anos, homem gasta mais de R$47 mil para tatuar todo seu corpo

Um homem de 65 anos viralizou nas redes sociais depois de exibir seu corpo completamente tatuado. Ray Houghton é um apaixonado por tatuagens que levou a arte a outro nível após tomar a decisão de cobrir algumas “tatuagens embaraçosas”.

Conforme publicado pelo The Mirror, Ray já gastou o equivalente a R$47 mil para tatuar o corpo, incluindo suas partes íntimas.

“Eu queria fazer isso por um tempo, mas meu tatuador não faria isso, então precisei buscar alguém que fizesse. Agora recebo diversas mensagens nas redes sociais de homens pedindo para ver minhas tatuagens íntimas. O engraçado é que sempre são homens, nunca mulheres. Como está na internet pra todo mundo ver, eu envio”, conta Ray.

Quando começou a fazer suas novas tatuagens, Ray não esperava cobrir todo o corpo com tinta. Ele queria apenas reformar alguns desenhos feitos em sua época de serviço militar que não estavam de acordo com sua personalidade.

Mais de R$47 mil!

Para as coberturas e os novos desenhos, Ray gastou um valor aproximado de R$47 mil, uma vez que não se contentou somente em cobrir os desenhos antigos. Ele também optou por preencher o restante do corpo e encobrir alguns sinais do envelhecimento.

“Não sinto mais dor, mas o tatuador não acreditou que eu queria fazer uma tatuagem em uma área tão sensível. Tinha bastante sangue e foi desconfortável andar no dia seguinte”.

“Eu realmente queria fazer isso! Não gostava de me olhar no espelho e ver minha pele envelhecida. Gosto de parecer jovem e as varizes e rugas me incomodavam. No começo foi estranho, mas deu tudo certo”, conta.

Morando na Espanha, Ray agora é dono de uma academia e já competiu no mundo do fisiculturismo. A maior parte de suas tatuagens tem inspiração maori.

“Todo mundo adora minhas tatuagens. Quando vou passear com meu cachorro eu recebo diversos pedidos de autógrafos. É inacreditável”, conta.