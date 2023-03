Noiva se preocupa após a sogra encorajar sua sobrinha a noivar em seu casamento

Uma noiva está extremamente preocupada com as atitudes de sua sogra em relação ao dia do casamento. Depois que os ânimos entre as duas ficaram exaltados, ela agora teme que a mãe de seu noivo consiga fazer com que a sobrinha dela fique noiva durante seu casamento.

Sem se identificar, a noiva levou seu caso ao Reddit e pediu ajuda e dicas sobre como lidar com a sogra. A publicação foi compartilhada pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mulher conta: “Acho que minha sogra está incentivando sua sobrinha a ficar noiva no meu casamento. Sinto que posso estar sendo paranoica, mas tenho a sensação de que ela vai fazer algo”.

“Nós vamos nos casar em outra cidade. Ela ficou furiosa quando soube e passou a reclamar de tudo, em especial do preço do hotel”, conta a noiva.

“De qualquer forma, meu noivo tem uma prima da nossa idade e que sempre fica ao lado da mãe dele. Recentemente ouvimos boatos de que ela e seu namorado pretendem noivar no nosso casamento e que minha sogra está envolvida nos planejamentos”.

Ela teme que seu casamento seja destruído pela sogra

Segundo a noiva, desta vez apenas ela está com essa sensação e o noivo acredita que não deveria intervir no caso.

“Ele é bom em colocar a mãe em seu devido lugar, mas está achando que eu exagerei nesse caso. Sempre que mencionamos o casamento na presença delas elas se olham e dão um sorrisinho malicioso”, conta a noiva.

“Elas fizeram uma grande confusão para conseguirem levar os filhos da prima em questão, mas agora elas voltaram atrás por que ela quer um fim de semana a dois com seu companheiro”.

“Nos casamos em 2024 e ela agora está dizendo que pretende noivar em 2024 e depois me olhou sorrindo. Além disso, ela quer um noivado chique e uma grande festa, mas estão com dificuldades financeiras então não sei como vão fazer isso”.

“Podem apenas estar brincando com a minha cabeça, mas estou me sentindo desconfortável”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela tem motivos para não convidar essas pessoas para o casamento.

“Eu retiraria o convite delas imediatamente! Já faria isso por toda a história, agora com a possibilidade do noivado eu agiria ainda mais rápido”, comentou uma pessoa.

“Se eles ficarem noivos no seu casamento faça a sua família dizer o quanto uma pessoa precisa ser ‘necessitada de atenção’ para ficar noiva no casamento de outra pessoa”, finalizou outra.