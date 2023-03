Mulher pensa em mudar o nome do filho após ele ser considerado ‘demoníaco’

Uma mãe ficou preocupada diante da reação de outras pessoas ao nome de seu bebê. Segundo ela, alguns comentaram que o nome da criança soa “demoníaco” e a aconselharam a mudar sua escolha.

Sem se identificar, a mãe levou o caso a um fórum focado na discussão de nome de bebês e acabou tendo seu relato compartilhado pelo The Mirror.

“Eu e meu marido escolhemos chamar nosso filho de Damien Levi, mas moramos em uma região muito ‘cristã’ e ‘antiquada’, então recebemos todas as reações negativas possíveis ao nome Damien. Minha mãe até mesmo se recusa a reconhecer o nome que escolhemos e usa um apelido que ela criou”, conta.

“Ela fala que é um nome demoníaco por ser um nome que aparece em filmes de terror, mas nosso filho mais velho também tem o nome de um personagem de filme de terror”, revela a mãe.

Ela está considerando mudar o nome

Seguindo com seu relato, a mulher conta que sempre foi muito decidida em suas escolhas, mas que a reação das pessoas a está fazendo reconsiderar desta vez.

“Eu me sinto mal por conta da reação negativa ser tão intensa. Meu marido diz que não devo me importar com a opinião dos outros, mas o problema é que não consigo deixar de me importar neste caso”.

“Eu devo falar com ele e tentar encontrar um novo nome? Ou apenas devo ignorar os olhares que recebo sempre que falo o nome do meu filho?”, questiona a mãe.

Para os usuários do fórum, a decisão depende somente dela.

“Acho loucura um nome ser rotulado como demoníaco. Além disso, se você não consegue ignorar as críticas, mude o nome. Eu trocaria para Lúcifer”, comentou uma pessoa.

“Sua mãe está errada. Damien é de origem grega e significa domar/subjugar. Além disso, Damian era um santo cristão. Pensando no local onde você mora, eu reconsideraria a escolha pois não gostaria que meu filho fosse evitado apenas por seu nome”, comentou outra pessoa.

“Entendo que você se importa com o que as outras pessoas pensam, e é difícil não se importar com isso. Para ser honesto, acho que muitas pessoas verão este nome de forma negativa pela maneira como ele é retratado nos filmes e na TV”, finalizou outra.