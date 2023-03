Mãe se enfurece após receber uma mensagem de texto sobre sua filha de 5 anos

Uma mãe ficou completamente enfurecida após receber uma mensagem de texto da mãe de uma das amigas de sua filha. Segundo relato, feito por ela em um fórum online, a mensagem enviada estava “completamente sem sentido” diante da situação.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe usou o fórum Netmums para desabafar sobre a atitude da outra mãe, e pediu a opinião de outras pessoas sobre o assunto.

Sem se identificar, ela conta que sua filha de 5 anos está ficando cada vez mais integrada com outras crianças na escola, e recentemente começou a ir na casa de algumas colegas para brincar.

“Fiquei chocada quando recebi uma mensagem da mãe da amiga da minha filha! Minha pequena tem 5 anos e acabou de começar a ir na casa de amigas da escola para brincar. Ela está indo bem nessa questão e recentemente foi brincar na casa de uma aluna nova. Nós combinamos com a mãe da menina e ela foi”, conta.

Ela não gostou da mensagem

Seguindo com seu relato, a mulher conta que no dia em questão acordou com uma crise de enxaqueca muito forte, o que não permitiu que ela levasse a filha para brincar.

“Meu marido deixou minha filha na casa da amiga e depois a buscou conforme combinamos. Ela se divertiu e eu enviei uma mensagem agradecendo à mãe por ter recebido minha filha em sua casa”.

“Em resposta, recebi uma mensagem estranha dizendo que se eu não pudesse levar e buscar minha filha eu poderia cancelar o encontro das crianças. Ela diz que é mãe solteira e que tem motivos pessoais para não receber homens desconhecidos em sua casa. Parece que ela está insinuando que tem algo de errado com meu marido! Estou errada em achar isso estranho?”.

Em pouco tempo ela recebeu diversas respostas, mas nem todas a agradaram.

“Receio que não seja tão estranho assim. Embora pareça algo normal para você, você não sabe a história e os motivos da outra mãe. O ex dela pode ter sido abusivo, e embora nem todos os homens sejam ela pode ficar insegura de receber desconhecidos em casa. Envie uma mensagem dizendo que entende e que respeita os limites dela”, comentou uma pessoa.

“Você sabe que não tem nada de errado com seu marido, mas outra mulher não tem como saber isso. Assim como você também não tem como saber o que aconteceu com ela no passado”, comentou outra.