Jovem se recusa a remover tatuagem em homenagem ao ex e causa confusão

Uma jovem está passando por problemas em seu relacionamento depois de se recusar a remover a tatuagem que tem combinando com seu ex-namorado. Para ela, a tatuagem ainda tem um grande significado.

Sem se identificar, a mulher contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

A jovem, de 23 anos, conta que fez a tatuagem acompanhada de seu ex-namorado e de sua melhor amiga, sendo que os três “se tornaram amigos desde o momento em que se conheceram”.

“Eu comecei meu relacionamento atual há alguns meses e deixei claro que ainda sou amiga do meu ex e que nada vai mudar isso. Como ele mora em outro país, nós nos vemos apenas 3 vezes por ano, em uma reunião de amigos”, conta.

“A princípio meu namorado foi super tranquilo com isso então nós decidimos seguir com o relacionamento. Um tempo atrás ele notou a tatuagem na parte de trás da minha perna e perguntou o significado. Eu expliquei que somos eu, minha amiga e meu amigo (ex), e que todos temos o mesmo desenho”.

Ele exigiu a remoção

Seguindo com seu relato, a mulher conta que na mesma hora seu companheiro exigiu que ela remova ou cubra o desenho, algo que ela se recusou completamente a fazer.

“De forma alguma vou fazer isso! E eu fui firme ao dizer isso a ele. Ele não fala comigo desde então, então estou começando a me questionar sobre ser certo eu manter minha única tatuagem. Eu amo meu namorado, mas não pare certo remover algo importante para mim só para ele ficar comigo”.

“Ele sabia desde o início que eu ainda sou amiga do meu ex. Ele está se recusando a falar comigo até eu ‘remover essa coisa’. Eu disse eu ele está sendo patético e que deve repensar sobre isso. Ele ainda não mudou de ideia e disse que ou removo ou nós terminamos”.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em querer manter sua tatuagem.

“Você não está errada! Seu passado, sua escolha. Se ele não consegue lidar com isso o problema é dele e não seu”, comentou uma pessoa.

“São três pontos dentro de um triângulo na parte de trás da sua perna. Eu esperava algo mais direto e em um lugar mais chamativo, tipo o nome do seu ex. Não é esse o caso e você não está errada”, finalizou outra.