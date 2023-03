Homem afirma que seu casamento foi destruído pela cunhada e revela o motivo

Um homem ficou completamente enfurecido e passou a acusar sua cunhada de estragar “propositalmente” o dia de seu casamento. Segundo relato, a esposa do irmão do noivo entrou em trabalho de parto durante a celebração do casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, o noivo decidiu ir ao Reddit para tirar a dúvida se ele ou o irmão estavam errados diante do ocorrido.

Sem se identificar, ele conta que o irmão destruiu completamente seu casamento quando avisou os familiares que precisava sair da celebração porque seu filho estava nascendo.

“O casamento ia bem, até que a sogra do meu irmão ligou dizendo que a esposa dele entrou em trabalho de parto”.

“Ele me disse que precisava sair e eu e minha esposa ficamos bem com isso, mas o problema foi quando ele disse para um dos convidados que sua esposa estava tendo o bebê”.

“Depois disso a notícia se espalhou e todos estavam falando somente do nascimento do filho do meu irmão. Até meus pais começaram a ligar e houve uma grande confusão e movimentação para saber notícias. Meu irmão podia apenas sair em silêncio, sem fazer alarde”, conta o noivo.

A família o criticou

Diante da situação, o noivo encontrou ainda mais problemas quando compartilhou sua visão dos fatos com a família.

“Entrei em contato com meu irmão e falei o quanto a atitude dele me magoou. Contei como a notícia da chegada do bebê interrompeu meu casamento e destruiu a celebração para minha esposa. Isso foi culpa dele”.

“Expliquei que ele deveria apenas ter saído ou dado alguma desculpa, mas ele disse que não fez nada de propósito e que estava apenas com pressa e preocupado. Ele disse que não foi como se ele tivesse anunciado a chegada o bebê no meio da festa”.

“Tivemos uma discussão e meus pais ficaram do lado dele! Me disseram apenas para ‘superar’ e pedir desculpas”, finaliza o noivo.

Para os usuários do Reddit, ele deve seguir os conselhos de seus pais.

“O que aconteceu com seu irmão estava fora do controle dele e de vocês. Pedir a ele para esconder isso no momento em que ele estava em desespero para evitar tirar o foco de você é algo narcisista”, comentou uma pessoa.

“Acho que se a esposa dele sofresse um acidente e fosse levada ao hospital você também iria esperar que ele ficasse quieto? Você deve a todos um pedido de desculpas”, finalizou outra.