Tio proíbe sobrinho de ir ao seu casamento e reclama da ausência de sua irmã

Uma mãe ficou completamente revoltada ao descobrir que seu filho, de 16 anos, foi proibido de comparecer ao casamento de seu irmão. Depois de saber sobre a determinação do irmão, ela decidiu que também não irá ao casamento, mas acabou causando uma grande briga na família.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu usar o Reddit para desabafar e saber se exagerou em sua reação.

Sem se identificar, ela conta que é mãe solteira de um jovem de 16 anos e que recebeu dois convites para o casamento de seu irmão, assumindo que seu filho foi convidado para acompanhá-la. No entanto, uma das regras da celebração a deixou confusa, já que pessoas menores de 18 anos são proibidas de comparecer.

“Meu irmão mais novo vai se casar e enviou os registros de casamento agora em fevereiro. Isso foi o início de toda briga. Os convites incluíam ‘entradas’ para o casamento, o código de vestimenta e uma carta informando aos convidados que será um casamento sem crianças”.

“Não é meu casamento, não são minhas regras e não tenho crianças. Meu único filho tem 16 anos então não é novidade ter um casamento só para adultos. O meu grande problema foi o fato de ele ter me enviado dois convites e depois simplesmente retirar um dizendo que meu filho não foi convidado”, conta a mãe.

Ela ficou magoada

Seguindo com seu relato, a mãe conta que somente depois foi informada que a regra de não ter filhos no casamento envolve todos com menos de 18 anos.

“Isso só aconteceu quando meu filho comentou do casamento para meu irmão e ele e a noiva pareceram surpresos. Isso tudo levou a uma conversa estranha e, na frente de toda família, terminou com meu irmão dizendo a ele que ele não foi convidado”.

Magoada com a forma como o filho foi tratado na frente da família, ela decidiu que não irá ao casamento e foi chamada de imatura pelo irmão, inflamando ainda mais os ânimos.

“Estou tentando entender o lado deles, mas não consigo superar a forma como meu filho foi tratado na frente de todos! Como tive meu filho muito jovem, ele e meu irmão cresceram juntos e isso o deixou muito magoado. Se desde o início meu irmão tivesse deixado claro que meu filho não foi convidado a situação teria sido diferente, mas ele teve seu convite enviado e retirado”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, tanto ela quanto o irmão estão certos em suas escolhas.

“Eles podem ter um casamento sem filhos se quiserem e você tem o direito de não ir. Menor de 18 anos é criança, não importa o quanto seu filho seja maduro”, comentou uma pessoa.

“Você não precisa ir se não quiser, assim como eles não querem menores de idade em seu casamento. A maneira como eles comunicaram isso foi realmente muito rude, mas eles ainda assim podem fazer isso”, comentou outra.