Mulher causa confusão ao decidir usar uma roupa preta para ir a um casamento

Códigos de vestimenta para casamentos sempre dão o que falar. Ao que tudo indica, não foi diferente com uma jovem que foi criticada ao dividir sua vontade de comparecer a um casamento usando um belo vestido preto.

Conforme publicado pelo The Mirror, em um desabafo, feito no Reddit, ela revela ter sido criticada até mesmo pelo seu próprio namorado.

Sem se identificar, a jovem conta que tem um estilo alternativo e que costumar usar diversas roupas pretas no dia a dia, então não achou que isso fosse um problema quando foi convidada para um casamento.

“Meu namorado e eu vamos ao nosso primeiro casamento como um casal. O colega de trabalho dele vai se casar e nós dois fomos convidados para a cerimônia e recepção. Eu não conheço os noivos, então não sei muito sobre o estilo deles”, conta a jovem.

“Eu defino meu estilo pessoal como um estilo alternativo clássico. Uso muitas roupas pretas, delineador escuro e tenho diversas tatuagens, então, naturalmente, conversei com meu namorado sobre comprar um lindo vestido preto para o casamento”.

Ela foi criticada

Segundo a jovem, a reação de seu companheiro foi completamente diferente do esperado por ela.

“Ele riu e perguntou se eu realmente estava pensando em usar uma roupa preta em um casamento”, conta.

“Eu sei que é proibido usar branco em um casamento, mas nunca ouvi falar nada de ruim sobre usar roupa preta. Entendo que é uma cor de roupa normalmente ligada com funerais, mas com certeza eu não vou tirar a atenção da noiva se usar um vestido preto? Vou? Qualquer ajuda é bem-vinda”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela pode seguir em seus planos desde que o estilo do vestido seja adequado a ocasião.

“Tudo bem! Eu diria que depende muito do estilo do vestido. Se você for usar algo no estilo família Addams ai algumas pessoas podem não gostar e você vai acabar chamando atenção. No entanto, se for um vestido clássico, não vejo problemas”, comentou uma pessoa.