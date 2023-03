Homem faz pacto com a esposa para ‘só ter filhos homens’

Uma mulher ficou completamente chocada ao saber os motivos que levam seu irmão a ter certeza que será pai de um menino. Conforme relato feito por ela no Reddit, seu irmão e a esposa fizeram um pacto antes de começarem a tentar ter um filho.

Após viralizar na plataforma de tópicos, o relato da mulher acabou sendo compartilhado pelo The Mirror e deixou diversas pessoas chocadas com a atitude do futuro papai.

Sem se identificar, ela conta que acredita que o irmão está “delirando” por acreditar que será pai de um meninos após ter feito um pacto de “somente filhos homens” com sua esposa.

“Eu fiquei incrédula e olhei para ele confusa. Depois perguntei se ele tem consciência de que ele e a esposa não tem como escolher isso, ao que ele concordou mas disse que eles juraram apenas ter meninos. Como se isso fosse determinar o sexo da criança!”.

Em vez de explicar a forma como o sexo dos bebês é determinado, a mulher decidiu apenas observar a situação e esperar o irmão chegar a conclusão sozinho.

Ele segue acreditando no pacto

Apesar disso, a mulher revela que não está sendo bem sucedida, e que o irmão segue acreditando no “pacto”.

“Eu realmente espero que ele só tenha filhas. Sinto que esse é o carma dele: ter uma casa cheia de mulheres para aprender a ser um homem melhor”, conta a irmã.

“Eu amo meu irmão e ele defende pautas feministas. Ele é uma pessoa progressista, assim como sua esposa, e isso tudo fez essa história ser ainda mais surpreendente para mim”.

Leia também: Ela revelou ter proibido a mãe de ver sua filha e afirma ter bons motivos

Para os usuários do Reddit, ele realmente está delirando.

“Eu espero que ele só tenha filhos homens pois não gostaria de ver uma menina crescer com um pai que especificamente não queria que ela fosse mulher”, comentou uma pessoa.

“Não deseje garotas para ‘arrumar’ seu irmão. Não é trabalho delas fazerem isso”, finalizou outra.