Sogra não respeita os desejos da nora e anuncia gravidez para a família

Um casal se viu em apuros depois que a mãe do homem não respeitou o desejo da nora e decidiu anunciar que eles esperam pelo segundo filho. Preocupada, a mulher afirma que pediu segredo depois de descobrir algumas anormalidades durante um ultrassom de rotina.

Sem se identificar, a mãe preocupada foi ao Reddit pedir ajuda e apoio para conseguir lidar com a sogra neste momento delicado.

“Estou grávida de 28 semanas e não consigo mais esconder a gestação. Infelizmente tivemos que contar para minha sogra, mas fizemos questão de pedir a ela para não dividir a notícia com outras pessoas pois apareceram algumas anormalidades nos exames de rotina que estão nos deixando preocupados”.

“Adivinhem minha surpresa quando, no dia seguinte, minha sogra é pega no telefone falando com outras pessoas sobre minha gravidez e reclamando que não pode manter isso em segredo, mesmo que custasse sua vida”.

Ela ficou inconformada

Seguindo seu relato, a mulher afirma que conseguiria manter a gestação em segredo uma vez que não tem muito contato com os demais parentes de seu noivo, então isso seria uma preocupação a menos para o casal.

“Nós apenas não queríamos ser bombardeados com situações desconfortáveis e conversas estressantes neste momento”.

“É engraçado como ela pode esconder suas coisas, mas se recusa a guardar os nossos segredos por apenas 4 semanas!”, desabafa.

Para os usuários do Reddit, infelizmente essa é uma situação normal e ela e o marido precisam estar alinhados sobre como lidar com isso.

“Minha sogra fez o mesmo comigo! Ela tinha que saber todas as informações e chegou até mesmo a fuçar na nossa casa atrás de mais dados. Explicar que não era a gravidez dela foi tão frustrante porque ela ainda achava que tinha direito de fazer isso. Recentemente conversamos sobre tudo e ela pediu desculpas”, comentou uma pessoa.

“Eu me certificaria para ela ser a última a saber qualquer coisa a partir de agora! Sinto muito por ela não ter respeitado vocês. Boa sorte para o restante da sua gestação”, comentou outra.